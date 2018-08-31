Шесть ведомств Кабмина Абхазии подверглись изменениям

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес изменения в структуру Кабинета министров республики, говорится на сайте президента Абхазии.
Изменения коснулись Службу Госнадзора за деятельностью в области связи, которая теперь присоединена к Госуправлению связи и массовых коммуникаций Абхазии.
Госуправление же республики по строительству реорганизовано в Государственный комитет Республики Абхазия по строительству и архитектуре.
Согласно указу президента, теперь на базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Абхазии будет создана службу потребительского надзора.
Также полномочия Министерства здравоохранения в области санитарно-эпидемиологического надзора и полномочия Госкомитета по стандартам передаются потребительскому и техническому надзору в области защиты прав потребителей Государственной службе потребительского надзора Абхазии.
Госкомитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору переименован в Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, энергетическому и техническому надзору.
Реорганизуемые центральные органы государственного управления Абхазии продолжают осуществлять свои функции до завершения организационно-штатных мероприятий.
Президент Абхазии поручил Кабинету Министров привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новым указом.