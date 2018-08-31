Шесть ведомств Кабмина Абхазии подверглись изменениям

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о внесении изменений в структуру Кабинета Министров Республики Абхазия в пятницу 31 августа.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес изменения в структуру Кабинета министров республики, говорится на сайте президента Абхазии.

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Изменения коснулись Службу Госнадзора за деятельностью в области связи, которая теперь присоединена к Госуправлению связи и массовых коммуникаций Абхазии.

Госуправление же республики по строительству реорганизовано в Государственный комитет Республики Абхазия по строительству и архитектуре.

Согласно указу президента, теперь на базе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Абхазии будет создана службу потребительского надзора.

Также полномочия Министерства здравоохранения в области санитарно-эпидемиологического надзора и полномочия Госкомитета по стандартам передаются потребительскому и техническому надзору в области защиты прав потребителей Государственной службе потребительского надзора Абхазии.

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Госкомитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору переименован в Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, энергетическому и техническому надзору.

Реорганизуемые центральные органы государственного управления Абхазии продолжают осуществлять свои функции до завершения организационно-штатных мероприятий.

Президент Абхазии поручил Кабинету Министров привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новым указом.