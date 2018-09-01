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1 сентября 1993 года: жители Пакуаша продолжают держать оборону села

© Фото : Жора Цвижба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (384)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Известную абхазскую певицу Людмилу Логуа война застала в ее родном селе Пакуаш Очамчsрского района. Лишь спустя девять месяцев она смогля выбраться на "Большую землю". Сейчас она с нами и рассказывает в своей статье о боевых буднях Пакуаша, о товарищах по борьбе.

"В первые дни войны из жителей села была сформирована группа бойцов, которую со временем преобразовали в батальон "Пакуаш" численностью до 400 человек. Этот батальон возглавили Омар Хашба и Заур Бутба. Село неоднократно подвергалось бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу. Враг рассчитывал на панику, но все его атаки были отбиты. Глубоко убеждена, что, когда со временем будет написана полная летопись Отечественной войны в Абхазии, в ней достойное место займет рассказ о массовом героизме моих дорогих односельчан – они, безусловно, заслуживают этого",  – рассказывает Логуа в материале газеты "Республика Абхазия".

Подробнее певица остановилась на двух героях, которые с первых дней войны находятся в Пакуаше и своим скромным повседневным трудом делают все для приближения победы.

"Это любимцы сельчан доктор Николай Петрович Почтаков и его двоюродный брат Владимир Петрович Русин, старший лейтенант, военный переводчик. Николай Почтаков вот уже десять лет работает в селе Пакуаш  терапевтом, кардиологом, главным врачом сельской больницы. Его знают, любят и уважают все. В любое время дня и ночи он всегда готов явиться по первому зову. Часто его можно было видеть в окопах наших бойцов. Многим спасли жизнь, возвратили здоровье его золотые руки, знания и душевная теплота. А сколько раз ему приходилось отдавать детям свои скудные запасы продуктов питания!

Невольно задумывалась: откуда он черпает столько сил и энергии для того, чтобы делать добро окружающим его людям, и зачем ему, русскому человеку, волею судеб оказавшемуся в Абхазии, ежедневно подвергать свою жизнь опасности? Ведь ветхий его домик, где он проживает с братом Володей, неоднократно бомбили. Снаряды буквально распахали весь сад и двор, сам деревянный домик не раз рушился. Николай Петрович своими руками подремонтирует его – и снова бесконечные приемы с утра до поздней ночи. И меньше всего забот о себе, о своей семье, работа и еще раз работа на благо всех и каждого. Когда большое горе постигло Ирода Хашба, у которого заживо сгорели жена Саида и дочь Царница в том самом вертолете, сбитом над Латой, и у которого в боях погиб сын Алхас, Николай Петрович стал рядом как брат и поклялся быть с ним до конца своей жизни.

Когда мне с мамой было тяжело, он и его брат Владимир Петрович Русин неизменно были рядом: делились скромными запасами продуктов, мололи кукурузу, кололи дрова, своими теплыми словами поднимали наш дух и настроение.

Владимир Петрович Русин закончил в свое время Киевский институт иностранных языков, занимался преподавательской деятельностью, в совершенстве владеет английским и испанским языками, последние годы работал в Очамчыре в АбНИИЛОСе. С первых же дней войны без колебаний стал на борьбу с агрессорами, оказывает помощь брату в приеме больных. Кроме того, Владимир пишет стихи. В них много любви к людям, веры в скорую победу. Абхазский народ непобедим в своей борьбе за независимость. Залогом этой победы является братство абхазов с народами Северного Кавказа, с русскими и всеми, кто рядом с нами в эти тяжелые дни. Мы победим, потому что вместе с нами такие добрые отзывчивые и мужественные люди, как Николай Петрович Почтаков и Владимир Петрович Русин. Низкий поклон вам, мои дорогие!" – пишет Людмила Логуа в газете "Республика Абхазия".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (384)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993)


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