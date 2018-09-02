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Война в Абхазии

2 сентября 1993 года: установлен минимальный размер оплаты труда

© AP Photo. Andrei Soloviev
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (385)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия".

"На сессии ВС РА принят закон "О социальной защите населения". В целях усиления социальной защиты населения РА и с учетом повышения цен на потребительские товары и услуги со 2 сентября 1993 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 2.500 рублей в месяц. В минимальный размер оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты. Предприятия, организации и учреждения, финансируемые из бюджетных источников, вводят минимальный размер оплаты труда за счет средств соответствующих бюджетов. Другие предприятия, организации и учреждения вводят минимальный установленный размер оплаты труда по мере изыскания собственных средств на эти цели. Повышены со 2-го сентября 1993 года в семь раз действующие тарифные ставки и оклады работников, занятых в организациях и учреждениях здравоохранения, работников общеобразовательных школ, дошкольных и внешкольных учреждений, профтехучилищ, музыкальных и художественных школ, находящихся на бюджетном финансировании. Со 2-го сентября 1993 года установлен необлагаемый налогом минимум заработной платы в размере 2.500 рублей. Удержание налогов с 2.501 рубля производится в соответствии с действующим законодательством. Повышены со 2-го сентября 1993 года все виды пенсий неработающим пенсионерам, установлен минимальный размер пенсий – 2500 рублей. Стипендии студентам высших учебных заведений, учащимися образовательных учреждений среднего и начального профессионального образования, соответствующие пособия и другие специальные выплаты установлены, исходя из принятого минимального размера оплаты труда. Закон вступает в силу со 2 сентября 1993 года".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия

Темы:
"413 дней" (385)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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