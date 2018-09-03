Одиннадцать на одно место: Минэкономики Абхазии продолжит отбор специалистов

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Одиннадцать кандидатов на должность главного специалиста Управления государственных инвестиционных программ прошли во второй этап конкурса, сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии со ссылкой на начальника этого управления Астанду Камлия в понедельник 3 сентября.

"Мы заблаговременно объявили о проведении конкурса, и 11 человек прислали свои резюме. Среди них по результатам тестирования и собеседования отберем наиболее подходящего кандидата", — сказала Камлия.

Заместитель начальника Управления государственных инвестиционных программ Анжелика Вартикян отметила, что этот конкурс Министерство экономики проводит уже в третий раз и строгих требований к кандидатам не предъявляет.

"Важно наличие высшего образования и знаний в области экономики. Мы стараемся проводить отбор прозрачно и объективно. Такие конкурсы дают возможность испытать себя и устроиться на работу в наше ведомство любому желающему", — подчеркнула Вартикян.

Конкурс проводится среди тех, кто зачислен в кадровый резерв Министерства экономики, и состоит из трех этапов – IQ тестирование, тестирование на оценку профильных знаний и собеседование.

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Министерство экономики Республики Абхазия объявило о наборе заявлений на формирование кадрового резерва своего ведомства и подведомственных организаций в октябре 2017 года.

Новая инициатива Минэкономики, по словам замминистра экономики Абхазии Заура Гулиа, тесно связана с программой "Инвестиция в человеческий капитал", в рамках которой работники экономического блока Абхазии направляются на повышение квалификации за пределы республики.

После реализации этой программы, подчеркнул Гулиа, у Минэкономики будет полная информация о том, сколько кадров есть в резерве ведомства, их квалификация, образование, опыт работы и что самое главное – сколько людей, нуждающихся в трудоустройстве. В число таких потенциальных кадров будут входить и студенты, обучающиеся в Абхазии и за ее пределами.