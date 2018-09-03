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3 сентября 1993 года : добровольцы покидают республику после сочинского Соглашения

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (386)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из Газеты "Республика Абхазия".

Высокое звание – доброволец

Народы Северного Кавказа без промедления откликнулись на беду Абхазии и восприняли нашу боль как свою собственную. Приехал помочь братьям в справедливой борьбе против грузинских агрессоров и чеченец Руслан Дахцаев. Приехал уже на третий день войны. Первые два месяца Дахцаев отважно сражался на Гумистинском рубеже, а в ноябре по собственному желанию был переброшен на Восточный фронт. Здесь его назначили командиром отряда. Свой первый бой с противником отряд принял в районе села Цхенцкар.

"Нашим двенадцати ребятам противостояло около 150 грузинских гвардейцев, – рассказывает Дахцаев. – В этом бою враг потерял один танк и сорок своих солдат. Мои ребята сражались мужественно – один бился за десятерых".

Сам Руслан был ранен. Его отправили на лечение в Гудауту.

После госпиталя Дахцаева направили на Гумистинский фронт, а его тянуло на Восточный. Но вернулся туда только в марте нынешнего года. Два месяца возглавлял разведку. Не раз успешно выполнял задания командования. Брал в плен офицеров и солдат противника. Для всех бойцов группы "Ласточка" он служил хорошим примером. Подбил два вражеских танка. Проявил мужество в боевых операциях в селе Бедия, при высадке десанта в районе села Тамыш, при взятии высоты Мишвели и в других.

"Я считал своим долгом отомстить за смерть нашей медсестры Лики Топуридзе, за моего друга Мушни Хварцкия, за женщин и детей, павших от рук агрессоров… Абхазия и ее народ будут свободными"- говорил Руслан Дахцаев.

Спасибо Руслану за добро, которое он творит в этой трудной жизни….Добровольцы с Северного Кавказа после заключенного в Сочи Соглашения о прекращении огня в Абхазии покидали нашу республику как победители, покидали как люди, с честью выполнившие свой братский долг. Восторженно встречали героев Майкоп и Нальчик, Черкесск и Грозный…

"Мы готовы в любую минуту, если вновь грянет гром войны прийти нашим братьям–абхазам на помощь", – подчеркивали они.

Марина ВОУБА, город Ткуарчал.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (386)
Теги:
добровольцы, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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