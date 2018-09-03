Прогноз погоды в Абхазии на неделю

С понедельника по четверг территория Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Как сообщают метеорологи с понедельника по четверг в Абхазии будет переменная облачность, жаркая погода, без осадков. С пятницы, в результате затока холодного воздуха с северо-запада, территория окажется во фронтальной зоне, погода изменится. Облачность с прояснениями, временами дождь с грозой, такая погода сохранится и на выходные.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер, умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +17°С, днем воздух прогреется до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение на море, слабое и значительное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.