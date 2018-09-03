В Сухуме задержали мужчину, разгуливавшего по городу с гранатой без чеки

Пьяный дебош произошел на улице Проспект Аиаиаара в Сухуме около 21:00 в понедельник.

СУХУМ, 3 сен — Sputnik. Житель Сухума задержан в районе торгового комплекса "Сухум-прибор" на улице Проспект Аиаиаара, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"По предварительным данным, это местный житель, Сергей Давыдов, 50 лет. Его задержали, потому что он вел себя агрессивно, предположительно держал гранату с выдернутой чекой, гранату изъяли", — отметили в МВД.

На данный момент проводятся оперативные мероприятия, протоколирование обстоятельств происшествия. Затем будет проведена экспертиза, которая установит тип гранаты, подчеркнули в пресс-службе МВД.