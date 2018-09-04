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Виктор Степанович Черномырдин

4 сентября 1993 года: Ардзинба написал письмо Виктору Черномырдину

© Sputnik . Борис Приходько
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (387)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-93гг. в документах"

Председателю Совета Министров — Правительства Российской Федерации

В.С. Черномырдину

Уважаемый Виктор Степанович!

Война, навязанная руководством Грузии, не только унесла жизни тысяч людей, но и нанесла Республике Абхазия материальный ущерб, по предварительным подсчетам составляющий более двух триллионов рублей.

Восстановление разрушенных войной, разграбленных оккупантами промышленных предприятий, других объектов народного хозяйства потребует огромных затрат.

Правительству Абхазии все труднее становится содержание десятков тысяч оставшихся без крова и средств к существованию беженцев из районов все еще контролируемых грузинской стороной. Проблема усугубляется приближающейся зимой, подготовку к которой в условиях отсутствия средств невозможно осуществить в необходимой мере.

Выражая глубокую признательность руководству Российской Федерации за оказанную народу Абхазии практическую помощь и за усилия, в результате которых появилась надежда на установление мира, просим Вас, уважаемый Виктор Степанович, учитывая тяжелое положение, рассмотреть вопрос оказания возможной гуманитарной помощи Республике Абхазия.

С уважением,

Председатель Верховного Совета Республики Абхазия

В. Ардзинба

г. Гудаута

4 сентября 1993года

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (387)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Виктор Черномырдин, Абхазия


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