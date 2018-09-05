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Погода

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (779)
11420

В четверг устойчивый южный циклон по-прежнему формирует погоду Абхазии, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, поздним вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь с грозой.

Атмосферное давление, низкое, 754-752 миллиметров ртутного столба.

Ветер – умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +17˚С,  днем воздух прогреется до +33°С.

Температура морской воды +27°С. 

Волнение морской воды – умеренное и значительное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (779)
Теги:
погода в Абхазии


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