Прогноз погоды в Абхазии на четверг 6 сентября

В четверг устойчивый южный циклон по-прежнему формирует погоду Абхазии, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг в Абхазии будет облачная с прояснениями погода, поздним вечером из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь с грозой.

Атмосферное давление, низкое, 754-752 миллиметров ртутного столба.

Ветер – умеренный, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +17˚С, днем воздух прогреется до +33°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды – умеренное и значительное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %.