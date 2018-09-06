6 сентября 1993 года: Грузия игнорирует Соглашение о прекращении огня

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Письмо председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба президенту Российской Федерации Борису Ельцину, вошедшее в книгу "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. в документах".

Подписанное 27 июля сего года "Соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением" создало условия для мирного урегулирования военного конфликта между Грузией и Абхазией.

После прекращения огня в установленные сроки абхазская сторона отвела вооруженные формирования, бронетехнику и артиллерию в определенные планом места дислокации. С артиллерийских систем и бронетехники сняты оптика, клин-затворы, пульты управления, которые были опечатаны и сданы на хранение в российский 345-й парашютно-десантный полк. Боеприпасы к ним складированы и опечатаны. Отведены войска с передней линии фронта с места дислокации. С территории Абхазии выведены добровольческие формирования.

Ко всем перечисленным мероприятиям имеются акты, подписанные российской, абхазской и грузинской сторонами.

Вместе с тем, с начала реализации Соглашения грузинская сторона постоянно нарушала план и график, что приводило к неоднократным пересмотрам сроков вывода войск и вооружения с территории Абхазии.

В соответствии с Соглашением все вооруженные формирования Грузии должны были быть выведены из Абхазии 11 августа этого года, но по вине грузинской стороны, не выполнившей это условие, Объединенной комиссией был определен новый срок – 16 августа. Однако и он оказался грубо нарушенным.

Пошел второй месяц со дня подписания Соглашения, тем не менее, вывод грузинских войск и вооружения с территории Абхазии не осуществлен.

Таким образом, перед лицом всего мира нынешнее руководство Грузии вновь продемонстрировало нежелание выполнять подписанное им же Соглашение.

Учитывая роль российской стороны, благодаря усилиям которой было подготовлено и подписано Соглашение и по существу являющейся гарантом его выполнения, просим вас, уважаемый Борис Николаевич, принять необходимые меры для недопущения срыва выполнения Соглашения, с которым народ Абхазии связывает свои надежды на установление мира.

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