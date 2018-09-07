Впервые после войны: детскую больницу начали ремонтировать в Сухуме

По словам строителей, ремонтные работы в Республиканской детской больнице планируется закончить до нового 2019 года.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Республиканской детской больнице начались ремонтные работы, сказал главный врач лечебного учреждения Игорь Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джопуа о ремонте детской больницы в Абхазии: впервые за тридцать лет

"У нас в больнице проводится капитальный ремонт двух этажей здания, это третий и четвертый этажи. В данный момент идет ремонт четвертого этажа, работы проводятся за счет государственного бюджета", — добавил он.

Главврач с сожалением отметил, что на все здание, в котором семь этажей, финансов не хватит, поэтому решили проводить поэтапный ремонт.

"Работы проводятся на самых проблемных этажах, это отделение новорожденных до года и третий этаж — педиатрическое отделение", — подчеркнул главврач.

Игорь Джопуа сообщил, что есть устная договоренность с руководством страны, и поблагодарил за понимание министра здравоохранения и министра финансов.

На проведение работ государство выделило более пяти миллионов рублей, отметил Джопуа.

"Оба этажа рассчитаны на 45 койко-мест, на данном этапе речь не идет об оборудовании, но после завершения ремонта планируется в 2019 году обустроить нужным оборудованием", — подчеркнул главврач.

По словам Игоря Джопуа, после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов ремонтные работы не проводились.

"Были какие-то мелкие косметические побелки, но капитального ремонта не проводилось", — сообщил он.

Также в операционном отделении идет ремонт, рассказал Игорь Джопуа.

"Я надеюсь, что до Дня Победы работа будет сдана. Работы проводятся за счет финансовой поддержки мобильного оператора "Аквафон", они нам выделили миллион рублей", — отметил главврач.

После ремонта третьего и четвертого этажа, следующим этапом будут восстанавливать крышу лечебницы, рассказал главврач.

"На первом этаже у нас приемный покой, который отремонтирован с помощью спонсорских денег, более или менее приведен в порядок, но естественно тоже требует капитального ремонта", — отметил Джопуа.

По словам прораба Бориса Чолокуа, ремонт третьего и четвертого этажа планируется завершить до нового 2019 года.

"Сейчас идут демонтажные работы на четвертом этаже, начинаем менять электрику. Здесь будут меняться окна, двери, половое покрытие, в коридорах будет кафель, а в палатах ламинат, также будут натяжные потолки", — сказал прораб.

Ремонтные работы в Республиканской детской больнице начались 6 сентября, сообщил Борис Чолокуа.