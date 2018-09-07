Прогноз погоды в Абхазии на выходные

Периферия активных фронтов малоподвижного, вихревого Черноморского циклона над Крымом по-прежнему будет влиять на погоду Абхазии, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии будет облачная погода с прояснениями.

В субботу ночью, утром и вечером кратковременные осадки, местами ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем территория окажется под влиянием повышенного атмосферного давления, погода прояснится, осадки прекратятся.

Атмосферное давление пониженное, 756 миллиметров ртутного столба, будет медленно расти.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +15˚С, днем воздух прогреется до +28°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное, силой от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.