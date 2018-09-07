19:21 07 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.03
  • EUR80.36
Поиск
Дождь

Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Фото: Sanjiv Nayak
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (781)
10 0 0

Периферия активных фронтов малоподвижного, вихревого Черноморского циклона над Крымом по-прежнему будет влиять на погоду Абхазии, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии будет облачная погода с прояснениями.

В субботу ночью, утром и вечером кратковременные осадки, местами ливневый дождь с грозой. В воскресенье днем территория окажется под влиянием повышенного атмосферного давления, погода прояснится, осадки прекратятся.

Атмосферное давление пониженное, 756 миллиметров ртутного столба, будет медленно расти.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +15˚С, днем воздух прогреется до +28°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное, силой от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (781)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Морж Миша в Приморском океанариуме на острове Русский во Владивостоке
Неделя в объективе: морж Миша, Макрон в школьной столовке и похороны Ареты Франклин
14 школьников из одной семьи
Самая многодетная мать России: 14 школьников из одного семьи
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia