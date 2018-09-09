Чирикба о Геннадии Гагулия: был послом Абхазии в мире

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе 8 сентября. Экс-министр иностранных дел Вячеслав Чирикба на радио Sputnik рассказал о своем знакомстве с Геннадием Гагулия.

СУХУМ, 9 сент – Sputnik. Геннадий Гагулия практически был послом Абхазии в мире, прокомментировал на радио Sputnik экс-министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба.

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"Геннадий Леонидович очень много сделал для продвижения имиджа Абхазии за рубежом. Он был очень энергичным человеком, очень деловым, был прекрасным менеджером. Я всегда восхищался энергией этого человека и сам заряжался этой энергией в общении с ним. Когда я работал в МИДе, мы очень много сотрудничали. Он часто рассказывал мне о своих поездках по многим странам мира. И там, где невозможно было нам официально приехать, он мог приезжать и организовать очень важные, очень интересные и с культурной, и с экономической точки зрения события", – сказал Чирикба.

Вячеслав Чирикба назвал большой утратой уход Гагулия из жизни. Премьер, как отметил экс-министр иностранных дел, очень многое сделал для восстановления экономики Абхазии после войны.

"Это тяжелая новость, неожиданная и трагическая. Конечно, для всего абхазского народа, для страны он был выдающимся государственным деятелем, трижды министром Абхазии. В самые тяжелые годы послевоенной разрухи, он встал рядом с Владиславом Ардзинба и очень много сделал для восстановления экономики Абхазии, лежавшей в руинах. Был очень умный, порядочный, отзывчивый человек. Он был в высшей степени профессионал своего дела, таких у нас не очень много. Я считаю, что такой трагедии не должно было произойти. Выражаю соболезнование семье, близким Геннадия Леонидовича. Его уход – тяжелая утрата для народа Абхазии. Светлая и вечная память. Да, кто-то возглавит Кабинет министров, но он из тех, кого трудно будет заменить. Просто человек был на своем месте. Мы будем долго скорбеть об этой утрате", – добавил он.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадием Гагулия попал в аварию примерно в 22:40 в субботу 8 сентября.

Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry", после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу.

Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия>>

После медицинского освидетельствования, выяснилось, что водитель автомобиля ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман был под действием наркотиков, об этом сообщил Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

© Фото : предоставлено Сарией Кварацхелия МВД Абхазии сообщило детали аварии, в которой погиб премьер Гагулия

На месте ДТП работают республиканские службы. Детали происшествия уточняются.

Геннадий Гагулия был в составе абхазской правительственной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию.

Президент Абхазии, который был в одной колонне с премьер-министром республики, не пострадал в ДТП.

Основной состав абхазской делегации, ехавшей за правительственным кортежем в автобусе, также не пострадал.

Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба назвала гибель премьер-министра республики Геннадия Гагулия несчастным случаем, не связанным с покушением.