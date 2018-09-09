9 сентября 1993 года: грузинские войска отказываются покидать Абхазию

Из книги доктора исторических наук Аслан Авидзба "Проблемы военно-истории Отечественной войны народа Абхазии":

"9 сентября, когда в Сухуме должна была приступить к работе правительственная группа, в оккупированной абхазской столице был проведен митинг, на котором грузинское население заявило, что оно с абхазами "жить вместе не хочет и не пустит их в город".

Накануне на заседании Совета Министров в Сухуме с участием Кавсадзе и других представителей из Тбилиси обсуждался вопрос выполнения Сочинского соглашения и возвращения законного правительства Абхазии в Сухум. На нем депутат грузинской фракции Верховного Совета Абхазии Месхия предложил «прекратить пересмотр соглашения, освободить кабинеты и не препятствовать возвращению абхазского правительства». Это вызвало споры, очень резко выступили против такого предложения Какубава и Джанилидзе. О том, что последовало за этим, сообщает Месхия:

"На второй день я встретился с Шартава, и он попросил выступить по телевидению в поддержку Сочинского соглашения. Но нас опередили, поспешно организовали митинг против возвращения абхазов".

9 сентября так называемое "Абхазское" телевидение передало сообщение о том, что "сегодня на центральной площади Сухума состоялся митинг, выступали против возвращения Ардзинба и его парламента, требовали его отставки и новых выборов". Позже в Очамчире состоялся митинг против возвращения абхазов. Причем решения митингов претворялись в жизнь. Грузинская сторона отказывалась выполнить главное требование Сочинского Соглашения – вывод войск Грузии с территории Абхазии.

В Сухуме, в Гульрипшском и Очамчирском районах была укрыта значительная часть военной техники, предназначенной к эвакуации, а солдаты и офицеры были переодеты в гражданскую одежду и под видом местных жителей были размещены в городе и близлежащих районах.

Таким образом, выяснилось, что Соглашение грузинская сторона не будет выполнять. С учетом всего этого, а также неоднократных срывов грузинской стороной графика вывода своих войск из Абхазии, в письме в Объединенную комиссию по урегулированию ВС РА позже, 11 сентября заявил, что «дальнейшее участие абхазской части в работе ОК(объединенной комиссии) возможно лишь при условии получения гарантий выполнения грузинской стороной всех решений комиссии, принятых во исполнение Сочинского Соглашения от 27 июля 1993 года".

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