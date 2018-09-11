11 сентября 1993 года: грузинские солдаты "притворяются" гражданскими

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"Грузинская сторона отказывалась выполнить главное требование сочинского Соглашения – вывод войск Грузии с территории Абхазии. В Сухуме, в Гульрыпшском и Очамчырском районах была укрыта значительная часть военной техники, предназначенной к эвакуации, а солдаты и офицеры были переодеты в гражданскую одежду и под видом местных жителей размещены в городе и близлежащих районах.

Таким образом, выяснилось, что Соглашение грузинская сторона не будет выполнять. С учетом всего этого, а также неоднократных срывов грузинской стороной графика вывода своих войск из республики, Верховный Совет Абхазии 11 сентября заявил, что "дальнейшее участие абхазской части в работе Объединенной комиссии возможно лишь при условии получения гарантий выполнения грузинской стороной всех решений комиссии, принятых во исполнение сочинского Соглашения от 27 июля 1993 года".

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