18:47 11 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.97
  • EUR81.39
Поиск
Архивное фото

11 сентября 1993 года: грузинские солдаты "притворяются" гражданскими

© Sputnik . Р. Мангасарян
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (394)
46 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"Грузинская сторона отказывалась выполнить главное требование сочинского Соглашения – вывод войск Грузии с территории Абхазии. В Сухуме, в Гульрыпшском и Очамчырском районах была укрыта значительная часть военной техники, предназначенной к эвакуации, а солдаты и офицеры были переодеты в гражданскую одежду и под видом местных жителей размещены в городе и близлежащих районах.

Таким образом, выяснилось, что Соглашение грузинская сторона не будет выполнять. С учетом всего этого, а также неоднократных срывов грузинской стороной графика вывода своих войск из республики, Верховный Совет Абхазии 11 сентября заявил, что "дальнейшее участие абхазской части в работе Объединенной комиссии возможно лишь при условии получения гарантий выполнения грузинской стороной всех решений комиссии, принятых во исполнение сочинского Соглашения от 27 июля 1993 года".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (394)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

  • Грибы
    Главный экспонат

    Латвийский музей природы обратился к грибникам с просьбой: срочно нужны экспонаты для выставки "Дни грибов".

  • Актриса Ингеборга Дапкунайте
    Не только книги

    Директор Российской государственной библиотеки прокомментировал скандальное фото актрисы Ингеборги Дапкунайте в читальном зале.

  • Прием документов на обучение в ВУЗы
    Кто как учился

    Стипендии в Молдове будут выдаваться согласно новому механизму и только тем учащимся, кто этого заслуживает.

  • Ирон дзюдоисткæ Ӕлборты Алана
    Чистая победа

    Осетинская дзюдоистка Алана Алборова выиграла соревнования Северокавказского федерального округа в Кабардино-Балкарии.

  • Айлин Фазелиан и Айда Керимли
    Дверь в политику

    В Швеции две сестры-азербайджанки стали депутатами по итогам прошедших в стране девятого сентября парламентских выборов.

  • Перед заседанием правительства (19 июля 2018). Еревaн
    И у стен есть уши

    В интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы нацбезопасности Армении и начальника Специальной следственной службы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Туристам на заметку: куда еще поехать после отдыха в Абхазии
В России стартовали масштабные учения Восток - 2018
На суше, в воде и воздухе: самые масштабные учения ВС России за последние сорок лет
Премьер-министр Абхазии погиб в автокатастрофе
Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе

Соцсети

Sputnikabkhazia