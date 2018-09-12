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Открытый краевой турнир по самбо на Кубок Губернатора в городе Сочи

Пять золотых: юные самбисты из Абхазии успешно выступили в Сочи

© Фото : Андрей Погосов
В Абхазии
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Открытый краевой турнир по самбо на Кубок главы города Сочи среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения прошел 8 и 9 сентября.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные абхазские самбисты завоевали пять золотых медалей на Открытом краевом турнире по самбо на Кубок главы города Сочи среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал тренер спортсменов Саид Адлейба.

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"Наши спортсмены очень много раз участвовали в этом и других турнирах и завоевывали высшие медали. В этот раз все представители нашей команды удостоились золотых медалей", — добавил он.

По словам тренера, абхазские спортсмены упорно готовились к турниру, прошли двухнедельную подготовку в высокогорном селе Псху.

"Были сборы на Псху, потом в Сухуме проводились сборы. Мы очень рады тому результату, который показали наши спортсмены. Это очень серьезный турнир, участников было много, но мы оказались самыми сильными среди них", — подчеркнул Саид Адлейба.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов.

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Среди девушек первые места заняли – Валерия Гвинджия и Лана Квициния, среди юношей всех одолели Денис Шарозия, Сандро Адлейба и Армен Малхасян.



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