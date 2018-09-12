Пять золотых: юные самбисты из Абхазии успешно выступили в Сочи

Открытый краевой турнир по самбо на Кубок главы города Сочи среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения прошел 8 и 9 сентября.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юные абхазские самбисты завоевали пять золотых медалей на Открытом краевом турнире по самбо на Кубок главы города Сочи среди юношей и девушек 2002-2004 годов рождения. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал тренер спортсменов Саид Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук "На одном ковре": Абхазия и Россия будут развивать самбо вместе

"Наши спортсмены очень много раз участвовали в этом и других турнирах и завоевывали высшие медали. В этот раз все представители нашей команды удостоились золотых медалей", — добавил он.

По словам тренера, абхазские спортсмены упорно готовились к турниру, прошли двухнедельную подготовку в высокогорном селе Псху.

"Были сборы на Псху, потом в Сухуме проводились сборы. Мы очень рады тому результату, который показали наши спортсмены. Это очень серьезный турнир, участников было много, но мы оказались самыми сильными среди них", — подчеркнул Саид Адлейба.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов.

Окно возможностей: Чалмаз и Хутаба рассказали о перспективах для самбистов Абхазии>>

Среди девушек первые места заняли – Валерия Гвинджия и Лана Квициния, среди юношей всех одолели Денис Шарозия, Сандро Адлейба и Армен Малхасян.