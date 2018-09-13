Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 сентября

Корреспондент Sputnik Абхазия продолжает рассказывать об экскурсии по "Золотому кольцу Абхазии", которую он провел вместе с группой туристов из России. О том, что удивило гостей республики, какие места, напитки им пришлись по вкусу и какие проблемы у них возникли, читайте в этой части "путевых заметок" Бадри Есиава.

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