Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 сентября

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 14 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков, вечером дождь с грозой.
Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров.
Температура воздуха ночью понизится до +16˚С, днем температура прогреется до +33°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, силой от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.