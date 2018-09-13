00:42 14 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.64
  • EUR79.77
Поиск
Прогноз

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 14 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (787)
9810

В пятницу территория Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 14 сентября в Абхазии ожидается переменная облачность, днем без осадков,  вечером дождь с грозой.

Атмосферное давление  759 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер  умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью понизится до +16˚С,  днем температура прогреется до +33°С.

Температура морской воды +25°С. 

Волнение морской воды умеренное и значительное, силой от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (787)
Теги:
прогноз погоды, погода в Абхазии, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ирыстоны ӔӔӔ-йы командæ
    Впервые на турнире

    Трое представителей Федерации смешанных боевых единоборств Южной Осетии приняли участие в турнире Гран-при городов воинской славы.

  • Арест, фото из архива
    Торговцы смертью

    Азербайджанской полиции удалось обезвредить международную группировку наркоторговцев, все члены банды задержаны.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян
    Йога и чтение

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.

  • Ирыстоны ӔӔӔ-йы командæ
    Впервые на турнире

    Трое представителей Федерации смешанных боевых единоборств Южной Осетии приняли участие в турнире Гран-при городов воинской славы.

  • Арест, фото из архива
    Торговцы смертью

    Азербайджанской полиции удалось обезвредить международную группировку наркоторговцев, все члены банды задержаны.

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян
    Йога и чтение

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония прощания с Геннадием Гагулия
Мрачный солнечный день: в Абхазии простились с Геннадием Гагулия
Как заканчиваются приключения в Абхазии: от дачи вождя до горячей точки
Как заканчиваются приключения в Абхазии: от дачи вождя до "горячей" точки
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia