Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 14 сент – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в выходыне дни ожидается облачность с прояснениями, временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град.
Атмосферное давление низкое, 759 миллиметров ртутного столба, будет расти.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами от 10 до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +14 ˚С, днем поднимется до +27˚С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %