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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (788)
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В выходные дни территория Абхазии окажется под влиянием фронтов Черноморского циклона, погода ухудшится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ,  14 сент – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в выходыне дни ожидается облачность с  прояснениями, временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град.

Атмосферное давление  низкое, 759 миллиметров ртутного столба, будет расти.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами от 10 до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +14 ˚С, днем поднимется до +27˚С.

Температура морской воды +25°С.  

Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %

Темы:
Погода в Абхазии (788)


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