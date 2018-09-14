Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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Абхазия участвует в кыргызско-российском бизнес-форуме Кыргызско-российский бизнес-форум пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке с 14 по 15 сентября. 43

Санитарная авиация в Абхазии заработала раньше срока Сигнал о том, что в верхней части Кодора человек нуждается в срочной медицинской помощи, поступил в МЧС Абхазии в пятницу 14 сентября. 229