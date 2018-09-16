Автомобиль перевернулся на подъезде к Гумистинскому мосту

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября в 10:50, жертв и пострадавших нет.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Водитель автомобиля Nissan Skyline, направляясь из Сухума в село Верхняя Эшера, не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на мокром участке дороги, когда водитель пытался совершить маневр влево к подъезду на мост через реку Гумиста.

Как прокомментировали в пресс-службе МВД, в результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения, однако смог продолжить движение, после чего водитель уехал с места проишествия.