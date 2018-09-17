Нацбанк Абхазии выпустил банкноту "Владислав Ардзинба" в честь 25-летия Победы

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. Национальный банк Абхазии объявил о выпуске памятной банкноты "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсар, посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт Нацбанка Абхазии.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владислава Ардзинба, под которым есть надпись "Владислав Арӡынба". На заднем плане изображены абхазские воины, поднимающие знамя Победы.

При создании изображения использован традиционный абхазский орнамент. На банкноте расположены семь звезд с Государственного флага Абхазии, а также Государственный герб. В левом углу в вертикальные две строки указан номинал "500 ԥсар".

© Фото: nb-ra Выпуск в обращение памятной банкноты «Владислав Арӡынба»

На оборотной стороне банкноты изображена карта Абхазии, а также силуэт архитектурного комплекса столицы Абхазии на фоне символической крепостной башни с Государственным гербом Абхазии и надпись на абхазском языке "Нагӡара ақәзааит Аԥсынра".

Председатель Нацбанка Беслан Барателиа на своей странице в Facebook написал, что приобрести банкноту можно в коммерческих банках Абхазии с 30 сентября.

В нижней правой части оборотной стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка Абхазии с описанием защитных признаков банкноты.

Защитные признаки банкноты: общий водяной знак и два вида защитных волокон, цветопеременный защитный элемент "НМС", орловский эффект в офсетной и металлографической печати, графические гильоширные элементы, элементы защиты от копирования.

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Банкнота "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) выполнена в коричнево-зеленых тонах, изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.

30 сентября Абхазия будет отмечать 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В этот день Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур.

В войне против Грузии с абхазской стороны погибло около трех с половиной тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии. В 1992 году был назначен председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии.

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26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран первым президентом Республики Абхазия. 3 октября 1999 года всенародным голосованием был избран на второй президентский срок (1999 – 2005).

Владислав Ардзинба был доктором исторических наук (1985), профессором, действительным членом Академии наук Абхазии, Адыгской международной Академии наук, лауреатом Международной Кандуровской премии, лауреат премии имени Вернадского. Он был автором более 40 научных трудов.