Недельный прогноз погоды в Абхазии

Погода в Абхазии с 17 по 23 сентября окажется под влиянием холодных масс воздуха и повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В понедельник и вторник синоптики Абхазии обещают переменную облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь с грозой.

Во второй половине недели ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем повысится до +31°С. В выходные дни погода вновь ухудшится из-за влияния холодного воздуха с северо-запада. Возможен дождь с грозой.

Атмосферное давление повышенное, к концу недели понизится.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +14°С +19°С, днем +24°С +29°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение на море слабое и значительное, от 1 до 3 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.