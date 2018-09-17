Недельный прогноз погоды в Абхазии

СУХУМ, 17 сен – Sputnik. В понедельник и вторник синоптики Абхазии обещают переменную облачность, ночью и утром возможен кратковременный дождь с грозой.
Во второй половине недели ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем повысится до +31°С. В выходные дни погода вновь ухудшится из-за влияния холодного воздуха с северо-запада. Возможен дождь с грозой.
Атмосферное давление повышенное, к концу недели понизится.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +14°С +19°С, днем +24°С +29°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение на море слабое и значительное, от 1 до 3 баллов.
Относительная влажность воздуха 60-90 %.