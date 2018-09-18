Свадьба и "Брехаловка": что ждет Москву в день 25-летия Победы Абхазии в войне

Фестиваль "Апсны" пройдет в парке "Красная Пресня" в Москве, где выступят творческие коллективы Абхазии, состоятся мастер-классы и будут работать павильоны с продукцией из республики.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фестиваль "Апсны" пройдет 30 сентября в Москве в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, об этом Sputnik рассказал исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

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"Каждый год 30 сентября мы проводим различные мероприятия, в этом году, учитывая юбилейную дату Победы, мы решили изменить масштаб празднования этой даты. Мероприятие будет проведено не только для абхазской диаспоры, но и для всех жителей и гостей Москвы, кто придет к нам", — добавил он.

По его словам, учитывая, что Москва — самый крупный город СНГ, есть прекрасная возможность показать Абхазию с самой лучшей стороны.

"Мы хотим познакомить людей с культурой Абхазии, главная задача – донести до посетителей, что Абхазия — это горы, мандарины, море, что у нас древняя и самобытная страна", — подчеркнул Барганджия.

Он сообщил, что будет организована специальная сцена, где будут выступать творческие коллективы из Абхазии.

"У нас будут эстрадные певцы, также будут оперные дивы, такие как Алиса Гицба. Помимо этого, у нас будет танцевальный мастер-класс, наш детский танцевальный коллектив "Амцабз" будет учить зрителей определенным движениям абхазского танца, будет коммуникация со зрителями, то есть зрители могут не только смотреть, но и участвовать в мероприятии", — рассказал исполнительный директор Московской абхазской диаспоры.

Зрители также будут задействованы в кулинарном мастер-классе, сообщил Даур Барганджия.

"Мы будем знакомить посетителей с национальной едой, где будет представлен широчайший ассортимент. Посетители увидят, насколько богата наша кухня, также широкое внимание будет уделено нашему языку, будет представлена языковая школа, которая будет показывать мастер-класс с помощью интерактивных досок и каждый посетитель сможет увидеть методики как можно изучить абхазский язык", — отметил он.

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Центральным событием фестиваля станет импровизированная абхазская свадьба, рассказал Даур Барганджия.

"Мы будем показывать, как заводят в дом невесту, как проходит застолье, у нас будет тамада, гости, также будет хор, который будет петь. Хотим воссоздать исконную абхазскую старинную свадьбу, то есть в ней не будет никаких новшеств, и показать гостям", — сказал он.

Помимо этого, будет отдельная зона, где представят мини "Брехаловку", поделился планами Барганджия.

"Там будут сидеть люди, которые будут играть в шахматы, нарды и домино, это тоже один из наших национальных атрибутов. Ну и, конечно, какое представление об Абхазии без одного из главных брендов – "Горная Абхазия", поэтому руководитель проекта Тенгиз Тарба приезжает на фестиваль и будет подробно знакомить посетителей с горной Абхазией", — заметил он.

В парке "Красная пресня" будут установлены большие экраны, на которых будут показывать красивые пейзажи Абхазии и фильмы проекта "Горная Абхазия".

"Планируется открыть уголок Фазиля Искандера, потому что как может быть представлена Абхазия в России без человека, которого знают все в России. Актер Авангард Леонтьев будет читать стихи Искандера", — отметил Даур Барганджия.

Помимо этого, откроются павильоны, где будет представлена различная сувенирная продукция из Абхазии и продовольственные товары, которые производят в республике, также будет открыт туристический павильон.