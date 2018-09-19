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Пальмовый долгоносик

Жертва долгоносика: в Гагре срубили пораженную пальму

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В Абхазии
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Пальмовый долгоносик был обнаружен экологами в парке принца Ольденбургского на минувшей неделе.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пораженную вредителем пальму ликвидировали в парке принца Ольденбургского в Гагре.

Пальмовый долгоносик на дереве был обнаружен экологами на прошлой неделе. Как ранее сообщил сотрудник Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия, руководству города рекомендовали в ближайшее время срубить и сжечь атакованные вредителем насаждения. Иначе личинки могли бы перейти и на другие деревья.

Это первый случай, когда личинки насекомого были замечены в Гагре.

Пальмовый долгоносик – впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Научные сотрудники не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.

Теги:
Гагра, Абхазия


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