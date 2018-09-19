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Вручение верительной граммоты послом РФ в Абхазии Алексеем Двиняниным президенту Абхазии Раулю Хаджимба

Хаджимба выразил Путину соболезнования в связи с гибелью военных в Сирии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит противовоздушными силами Сирийской Арабской Республики в провинции Латакия в понедельник 17 сентября. В самолете погибли 15 российских военных.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью российских военнослужащих в результате крушения самолета Ил-20 в сирийской провинции Латакия, сообщает пресс-служба президента республики во вторник 19 сентября.

Путин о сбитом в Сирии российском самолете ИЛ-20
© Sputnik
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"Выражаю глубокие соболезнования по случаю гибели российских военнослужащих в результате крушения самолета у берегов Сирии.
В этот трудный час мы вместе с российским народом, родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату", — говорится в письме главы республики.

17 сентября примерно в 23:00 российский Ил-20, находившийся в провинции Сирии Латакии, перестал выходить на связь. В это же время четыре израильских истребителя нанесли удары по сирийским объектам в провинции. По информации Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские пилоты подставили его под удар сирийских ПВО.

Представители Минобороны назвали действия Израиля враждебными и заявили, что у России есть право на адекватный ответ.

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