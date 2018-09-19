Первая в истории: особенности новой абхазской банкноты

О том, как создавалась первая в истории республики банкнота, можно ли на нее что-то купить и почему она будет дорожать, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Рождение" банкноты

Идея создания памятной банкноты "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсар, приуроченной к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии, появилась спонтанно весной 2018 года, рассказал Sputnik председатель Национального банка республики Беслан Барателиа.

К этому правление банка подтолкнул высокий спрос жителей Абхазии на памятные банкноты России.

"Мы поняли, что этот продукт будет востребован и решили удовлетворить потребность наших граждан. Тем более впереди нас ждет грандиозный праздник Победы. Мы объявили эмиссию десяти тысяч банкнот и постарались сделать все для того, чтобы они были доступны во всех районах страны", — отметил Барателиа.

Первые в истории Абхазии банкноты будут распределены по 500 единиц в каждом районе республики, такое же количество получат банки столицы и до двух тысяч банкнот передадут Сберегательному банку.

В соответствие с законом Республики Абхазия "О памятных монетах и банкнотах", фиксированный курс одного апсара равен десяти российским рублям. То есть, эта новая банкнота будет стоить пять тысяч рублей. Барателиа подчеркнул, что со временем ее ценность будет только расти.

© Sputnik Лев Рыжков Апсар: "памятная" валюта Абхазии

"Это первая в истории Абхазии банкнота и как все первое, она будет пользоваться популярностью, и расти в цене. Национальной банк гарантирует, что каждый гражданин, который приобретет ее, при желании, может сдать эту банкноту в банк и получить пять тысяч рублей. С учетом того, что она будет выпущена ограниченным тиражом, соответственно, она будет вымываться с рынка, теряться, рваться и с каждым годом ее будет становиться все меньше. Со временем, цена банкноты будет значительно выше пяти тысяч рублей", — пояснил Беслан Барателиа.

При этом, добавил он, банки Абхазии будут обязаны принимать памятную банкноту по цене, продиктованной законом. В случае если банкнота была случайно порвана, но сохранится большая ее часть, ее можно будет обменять на новую.

Деньги вне расчета

Памятной банкнотой "Владислав Арӡынба" нельзя будет расплатиться в магазинах.

"Банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной торговли. То есть в магазине вы расплачиваться не можете, но вы можете подарить на день рождения, на свадьбу, в качестве подарка презентовать кому-то. При этом нужно понимать, что это не бумажка, а ценность, которая может быть обменена на рубли", — отметил председатель Нацбанка Абхазии.

Новая банкнота появится в Абхазии с 29 сентября 2018 года. С учетом высокого спроса в выходные дни будет работать Сбербанк Абхазии, где желающие смогут стать первыми обладателями этой купюры.

Нацбанк страны также планирует сделать заказ на приобретение подарочной упаковки.

Беслан Барателиа поблагодарил Гознак России за то, что в короткие сроки смог выполнить заказ.

Не смотря на то, что купюра в 500 апсаров, по сути, предназначена для коллекционирования, гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на своей странице в Facebook сообщил, что в кассе театра готовы принимать оплату в апсарах.

© Sputnik Публикация Ираклия Хинтба в социальной сети facebook

Оценка – "пять"

Авторы первой абхазской банкноты – художники Батал Джапуа, Тимур Кайтан и дизайнер Стелла Садзба.

По рассказу Батала Джапуа, около года назад началась работа над эскизами пяти банкнот с различным номиналом, но реализовать пока удалось только одну.

"Предварительных вариантов было много. По-другому не бывает. Мы все это обсуждали, рассматривали, но могу сказать, что наш эскиз и то, в каком виде вышла банкнота, далеки друг от друга по цвету и размеру. Просто не удавалось по времени выполнить пожелания, которые у нас были и, в итоге, решили пойти серединным путем, но все равно смотрится хорошо", — считает Джапуа.

Несмотря на то, что художники еще не держали в руках "товарный" экземпляр, Джопуа признался, что в целом доволен результатом и оценил новую банкноту на "пятерку".

На лицевой стороне купюры изображен портрет Владислава Ардзинба. На заднем плане изображены абхазские воины, поднимающие знамя Победы.

При создании изображения использован традиционный абхазский орнамент. На банкноте расположены семь звезд флага Абхазии и герб.