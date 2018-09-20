Началась борьба за юбилейный Кубок Абхазии по футболу

В Кубке Абхазии по футболу участвуют: галский "Самурзакан", сухумский "Нарт", "Гагра", "Рица" из Гудауты, "Динамо" Сухум и "Афон".

СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стартовали матчи на Кубок Абхазии по футболу, сказал в интервью Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба о футболе в Абхазии: клубы часто выходят за рамки своих возможностей

"В юбилейном 25-м Кубке Абхазии по футболу участвует шесть команд. В первом матче Кубка Абхазии футбольный клуб "Рица" принимал "Динамо", 20 числа "Нарт" будет принимать футболистов "Гагры", — рассказал президент ФФА.

Джума Кварацхелия отметил, что чемпионате Абхазии участвовало семь команд, в этом году в первенстве страны не участвуют "Ерцаху" из Очамчыры, "Спартак" из Агудзера, ткуарчалский "Шахтер" и сухумский "Абазг".

"Сложности в каждом клубе есть, но у этих команд более сложное положение, поэтому они не могут участвовать чемпионате и кубке страны. Есть футболисты, которые перешли из этих команд, в другие", — подчеркнул он.

Решение начать игры за Кубок страны в сентябре, а не в августе, как ранее, было принято потому, что играть в августе футболистам тяжело из-за жары.

"Каждый футболист мечтает попасть в национальную сборную, и чтобы проявить себя нужно хорошо сыграть в кубке и чемпионате страны. Мы проводим просмотры игроков, которые выступают за пределами республики", — сказал Кварацхелия.

Как сообщил президент ФФА, в этом году планируется провести не один сбор как было ранее, а два, для большей сыгранности игроков сборной.

"Планируем сыграть четыре товарищеских матча, я думаю в октябре, уже будет первая игра", — сообщил Джума Кварацхелия.

С этого года, проведение чемпионата Абхазии будет проходить по новой схеме осень-весна.

"Это будет очень удобно и нашим зрителям, потому, что уже не жарко, легче конечно и самим игрокам и они могут проявлять лучшие свои качества. Весь мир уже играет по этой системе, поэтому, и мы перешли на нее", — сказал он.

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В Кубке Абхазии по футболу участвуют: галский "Самурзакан", сухумский "Нарт", "Гагра", "Рица" из Гудауты, "Динамо" Сухум и "Афон".