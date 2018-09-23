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Стали известны подробности стрельбы в свадебном зале "Абырлаш" в Сухуме

CC0
В Абхазии
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Два человека получили ранения из-за стрельбы во время свадебного торжества в банкетном зале "Абырлаш" в Сухуме в субботу 22 сентября.

СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Личность стрелявшего во время свадебного торжества в субботу была установлена следственно-оперативной и криминалистической группой, выехавшими на место происшествия, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Сообщение о раненных во время стрельбы на свадебном торжестве поступило в МВД Абхазии 22 сентября, около 19:40.

"Установлено, что примерно в 18:30, во время проведения свадебного торжества в банкетном зале ресторана "Абырлаш" гражданин Хагуш Алхас, 1985 года рождения, произвел выстрелы из оружия неустановленного образца, после чего скрылся. Осмотром места происшествия изъяты три гильзы и одна пуля", — говорится в сообщении пресс-службы.

МВД
© Sputnik / Илона Хварцкия
Двое ранены во время стрельбы на свадьбе в Сухуме

Двое граждан, жители Сухума – женщина, 1980 года рождения, и мужчина, 1958 года рождения, в результате полученных огнестрельных ранений были доставлены в Реанимационное отделение Республиканской больницы.

Пострадавшая жительница Сухума была госпитализирована со сквозным огнестрельным ранением брюшной полости, повреждением печени, селезенки, желудка и диафрагмы. Пациентке была проведена хирургическая операция. На сегодняшний день ее состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильное.

Мужчина был доставлен в Республиканскую больницу с пулевым ранением шейного отдела позвоночника.

Отмечается, что после оказания первичной медицинской помощи, проведения диагностики и обследования, пострадавшего транспортировали на хирургическое лечение в отделение нейрохирургии 4-й городской больницы города Сочи.

"В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 23 сентября гражданин Хагуш был склонен к явке в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении Хагуш проводятся следственно-оперативные мероприятия, и будет принято процессуальное решение о квалификации данного преступления", — уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.



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