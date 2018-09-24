Спустя 34 года: как изменилась Абхазия в глазах адыгейских актеров

Гастроли Национального театра Республики Адыгея прошли в Абхазии с 15 по 22 сентября. Новыми впечатлениями и воспоминаниями о прошлых гастролях в интервью Sputnik поделились актеры театра.

Асмат Цвижба, Sputnik

Впервые Национальный театр Адыгеи приехал с гастролями в Абхазию в 1984 году. В составе первой адыгейской театральной труппы в Абхазии был и Заслуженный артист России и Абхазии Заур Зехов. По словам актера, то время оставило в его памяти лишь приятные воспоминания.

"В то время, когда мы сюда приехали, в людях было много радости, смеха, добра. Все это било через край. Каждый день я знакомился с новыми людьми", — вспоминает актер.

По его словам, спустя 34 года "безоблачность" того времени сменилась на осознанность – пришла пора решать новые задачи, вставшие перед народом. В первую очередь это ответственность за статус независимой республики.

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"Сейчас в Абхазии уже не чувствуется такой атмосферы. Я понимаю, что не может быть вечного праздника, сейчас для страны наступили сложные будни. Жители о чем-то думают, у них появилось много забот. Ведь если страна обрела свободу и независимость, то за это надо нести ответственность. Но всем абхазам надо объединиться и вернуть этот праздник, который был раньше. Эти проблемы можно решить только, когда вы едины", — считает актер.

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После первых гастролей театра Зехов был приглашен на главную роль в кинокартине режиссера Михаила Мархолия "Свидетель".

"Съемки были очень сложные. Каждый мне говорил, какой у тебя конь, а хотелось бы, чтобы заметили актера. Сложно было даже физически, но атмосфера, желание сделать фильм все перекрывали. Мы узнавали и горную Абхазию, там люди, конечно, другие. Но и там, и здесь абхазов объединяет одно – радушие, гостеприимность, любовь. Для меня это было огромной честью, к которой добавлялось и огромное удовольствие. Когда я пересматриваю этот фильм, вспоминаю людей, абхазских друзей, многих из которых уже нет в живых, и это мне прибавляет энергии, адреналина, эмоций", — признался актер.

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В этом году Адыгейский театр представил абхазским зрителям постановку "Кавказский меловой круг". Несколько сцен в спектакле были сыграны на абхазском языке. По словам актера театра Тимура Исупова, режиссер Касей Хачегогу серьезно отнесся к гастролям в Абхазии спустя 34 года.

© Фото: Facebook/Национальный театр Республики Адыгея им. И. Цея Художественный руководитель "Национального театра Республика Адыгея им. И.Цея" К.Я.Хачегогу проводит репетицию спектакля "Кавказский меловой круг"

"Можно много говорить о дружбе и братстве, но нужно переходить к делам. Одним из таких первых шагов стало то, что наш художественный руководитель предложил нам сыграть несколько сцен на языке народа, к которому мы едем. Поначалу это был такой вызов, в абхазском языке есть много звуков, которых нет в адыгейском, но с помощью абхазских коллег, которые помогали нам с произношением, мы все же смогли поставить сцены. Хотелось, чтобы этот жест был не просто комплимент абхазскому народу, а чтобы это было по-настоящему. Надеюсь, у нас получилось", — сказал актер.

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Исупов признался, что вдоволь насладиться красотами Абхазии труппе не удалось. Все время и внимание уделялось репетициям, а вся энергия отдавалась зрителям.

"Я смотрю на старые здания, и советский ребенок во мне определяет места из детства. Возникает теплая тоска. Хочется все увидеть и посмотреть, но я думаю, что мы еще сюда вернемся", — добавил он.

Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея в последний раз приезжал на гастроли в Абхазию в 1984 году. Спустя почти 35 лет Адыгейский театр вновь с гастролями в Абхазии. Нынешний приезд приурочен к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.