Усиленный режим и беспрецедентные меры: как Абхазия встретит День Победы

Советник президента Абхазии Леонид Дзяпшба провел брифинг по взаимодействию с правоохранительными органами в дни проведения праздничных и памятных мероприятий, посвященных юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии в понедельник 24 сентября.

Бадри Есиава, Sputnik

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В брифинге с журналистами Абхазии участвовали советник президента республики Леонид Дзяпшба, министр внутренних дел Гарри Аршба, начальника ГАИ МВД Абхазии Батал Агрба и первый заместитель председателя СГБ страны Дазмир Шамба.

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Беспрецедентные меры безопасности и по соблюдению правопорядка будут приняты в дни проведения праздничных и памятных мероприятий в Абхазии с 24 сентября по 1 октября, подчеркнул Леонид Дзяпшба.

"Во всех городах мероприятия начнутся с 25 сентября. В пути следования и на местах, где будут проводиться до 30 сентября эти мероприятия, все необходимое будет обеспечено моими коллегами, всеми нами", — сказал Дзяпшба и добавил, что все силовые структуры уже переведены на усиленный режим работы.

Он добавил, что День Победы в Сухуме начнется с возложения цветов к мемориалу первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, затем в парке Славы в центре столицы.

Для проведения парада Победы будет перекрыт весь центр города. Это приведет к определенным неудобствам для гостей и жителей Сухума, но это вынужденная мера, отметил советник президента.

Только в столице на обеспечение правопорядка и безопасности в День Победы будет задействовано более 900 сотрудников МВД республики с 7:00, сказал министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"Весь личный состав МВД Абхазии собирается со всей республике в Сухуме. Я не говорю о сотрудниках ГСО, Службы госбезопасности и о других профильных структурах. По Абхазии на местах также будут нести службу сотрудники органов внутренних дел. Там тоже есть свой план работы, и поэтому никто и нигде не останется без внимания", — рассказал Аршба.

Дороги Абхазии

Безопасностью на дорогах Сухума будут заниматься около 170 сотрудников ГАИ Абхазии. Все будет очень строго, отметил начальник ГАИ республики Батал Агрба, представляя программу запланированных работ этой структуры.

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"28 сентября пройдет генеральная "репетиция". Будет перекрыто 8 улиц Сухума – это улицы Гулиа, где будет базироваться военная техника, прилагающие к ней улица Пушкина, проспект Аиааира частично. Также будут перекрыты все улицы от улицы Дбар до фуникулера. Вся центральная часть столицы будет перекрыта под военную технику, чтоб избежать ДТП", — поделился планами ГАИ Батал Агрба.

Начальник ГАИ попросил жителей и гостей республики в праздничные дни постараться как можно меньше пользоваться личным автомобилем и пересесть на общественные виды транспорта во избежание пробок.

Основные силы будут стянуты в Сухум из районов до проведения парада, после которого они вернутся на свои места несения службы. При этом в каждом районе останутся 30-40 инспекторов. Для обеспечения безопасности на дорогах столицы в вечернее время министром внутренних дел созданы резервные группы количеством около 50 человек, добавил Агрба.

В День Победы в Сухуме пройдет праздничный автопробег, в котором смогут принять участие все желающие, но после прохождения определенной процедуры. Регистрация в этой акции начнется в 15:00 на площади Свободы в Сухуме.

Прежде чем зарегистрироваться, каждого водителя проверят на трезвость, осмотрят техническое состояние автомобиля, наличие в нем огнестрельного оружия. Если все пройдет гладко, водителю предоставят порядковый номер, который он будет обязан соблюсти во время движения в колонне.

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Старт запланирован на 17:00 от площади Свободы до мемориала Владислава Ардзинба в Нижней Эшере. Оттуда — в Багамаран и обратно на площадь. Колонну будут сопровождать патрульные автомобили ГАИ Абхазии.

Со всех сторон

Уже введен усиленный режим пропуска граждан и охраны границы Абхазии по реке Ингур, рассказал журналистам первый заместитель СГБ республики Дазмир Шамба.

"Выезд и въезд граждан будет только по особым пропускам. Разрешения на въезд иностранных граждан будет предоставлять МИД Абхазии. Все наши пограничные службы приведены в повышенную готовность, в том числе и по реке Псоу, где режим пересечения остается прежним", — отметил Шамба.

По словам Шамба, "особый пропуск" будет выдаваться гражданам, которым остро необходимо пересечь границу по реке Ингур, к примеру, по состоянию здоровья.

Сотрудникам МВД республики дано указание на остановку и осмотр любого подозрительного транспорта на наличие в нем огнестрельного оружия, сказал Гарри Аршба и подчеркнул важность недопущения стрельбы на улицах страны.

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Вечером 30 сентября состоится праздничный концерт на стадионе "Динамо", куда вход свободный, но и там приняты повышенные меры безопасности, добавил Леонид Дзяпшба. У входа на стадион установят металлодетекторы.

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В усиленный режим переведут дорожно-постовые службы, расположенные по центральной трассе республики, сказал Батал Агрба. Так как большинство мероприятий пройдут в столице, основными блокпостами определены Эшерский и Мачарский. Во второй половине дня 30 сентября будет направлено дополнительное количество сотрудников Госавтоинспекции.