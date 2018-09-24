Молодежь Абхазии пройдет "путем героев" от Сухума до Ингура

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. В этом году в акции "Путь наших героев" примет участие до 200 человек из всех городов и районов Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik организатор шествия Алиас Голандзиа.

По его словам, за три года количество заявок на участие в акции заметно увеличилось.

"В 2015 году ко мне пришла идея пройти путем наших воинов от Сухума до реки Ингур и на себе ощутить хотя бы часть тех трудностей, с которыми столкнулись наши отцы и братья во время войны. Утром 29 сентября мы отправились в путь, в то время нас было 15 человек, но до конца дошли только 10. А в этом году заявки уже подали около 100 человек, и мы ожидаем еще столько же участников", — рассказал Голандзиа.

Пеший поход начинается 29 сентября в 10 утра. Колонна начинает шествие с площади Свободы в Сухуме и сделает первый привал в Агудзере. Вторая остановка будет у тамышской средней школы.

"Обычно вечером 29 числа мы останавливаемся в тамышской школе, где участники могут отдохнуть, перекусить, и на рассвете, в пять часов утра 30 сентября, мы снова отправляемся в путь. До Ингура мы обычно доходим к 12:00 часам. Там нас торжественно встречают представители администрации Галского района и жители города", — объяснил организатор.

По словам Голандзиа, для безопасности участников акции колонну сопровождают медработники и представители правоохранительных органов, а обратно колонна добирается до Сухума на машинах.

Акция "Путь наших героев" проходит в Абхазии с 2015 года и приурочена ко Дню Победы и Независимости Абхазии. Для того чтобы принять участие в акции и пройти "победный" путь необходимо подать заявку по телефону +7(940) 945 92 21.