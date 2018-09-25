Капитальный ремонт улицы Абазинская в Сухуме проводится за счет средств Госкомпании "Абхазтоп" по поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба.

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадри Есиава. В рамках подготовки к юбилею Победы начался капитальный ремонт улицы Абазинская в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба во вторник 25 сентября.

© Sputnik Улицу Абазинскую в Сухуме заасфальтируют ко Дню Победы

"По поручению главы государства, в рамках подготовки ко Дню Победы мы приступили к укладке асфальта по улице Абазинская.

Генподрядчиком выступает "Абхазавтодор", субподрядчик — ДРСУ № 3, а спонсор – Госкомпания "Абхазтоп", — отметил Ачба.

Протяженность этой части улицы — 330 метров. Ремонтники уложат один слой асфальта толщиной семь сантиметров. Около двух миллионов двухсот тысяч рублей будет затрачено на все эти работы, добавил Ачба.