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Работа таможенной службы на КПП Псоу

Жена выручила на границе забывчивого гражданина Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В пункт пропуска мужчина приехал на своем автомобиле, при прохождении контроля пограничники установили, что у него нет действительного паспорта.

Архивное фото
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
Возможного организатора преступного сообщества задержали на границе с Абхазией
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Гражданина Абхазии оштрафовали за попытку пересечь российско-абхазскую границу без паспорта, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.  

В пункт пропуска мужчина приехал на своем автомобиле. При прохождении контроля пограничники установили, что у него нет действительного паспорта.

"Гражданин заверил, что, якобы, просто забыл документы на заправке, куда заехал перед путешествием", – говорится в сообщении.

Пограничники установили личность правонарушителя. Позже его супруга привезла в пункт пропуска паспорт.



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