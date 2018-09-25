Жена выручила на границе забывчивого гражданина Абхазии

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Гражданина Абхазии оштрафовали за попытку пересечь российско-абхазскую границу без паспорта, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В пункт пропуска мужчина приехал на своем автомобиле. При прохождении контроля пограничники установили, что у него нет действительного паспорта.
"Гражданин заверил, что, якобы, просто забыл документы на заправке, куда заехал перед путешествием", – говорится в сообщении.
Пограничники установили личность правонарушителя. Позже его супруга привезла в пункт пропуска паспорт.