Жена выручила на границе забывчивого гражданина Абхазии

В пункт пропуска мужчина приехал на своем автомобиле, при прохождении контроля пограничники установили, что у него нет действительного паспорта.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Возможного организатора преступного сообщества задержали на границе с Абхазией

Гражданина Абхазии оштрафовали за попытку пересечь российско-абхазскую границу без паспорта, сообщают "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В пункт пропуска мужчина приехал на своем автомобиле. При прохождении контроля пограничники установили, что у него нет действительного паспорта.

"Гражданин заверил, что, якобы, просто забыл документы на заправке, куда заехал перед путешествием", – говорится в сообщении.

Пограничники установили личность правонарушителя. Позже его супруга привезла в пункт пропуска паспорт.