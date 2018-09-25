Все в сад: чем удивляли в Сухуме зарубежных дендрологов

СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Ученые-дендрологи из США и Венгрии провели исследования в Сухумском дендропарке во вторник 25 сентября.

По словам руководителя группы, дендролога из Венгрии Жолта Дебреци, основной целью приезда стало изучение специфики жизни субтропических лесов на юге Кавказа.

"Наша главная цель не изучение конкретных видов деревьев или растений. Мы хотим понять, как "функционирует" вся система флоры в субтропических лесах. Естественно, для этого нам нужно детально подойти к изучению всех видов растений. Для этого мы делаем записи и "протоколируем" наши находки, чтобы уже в лабораториях изучить их более подробно и рассказать миру о наших наблюдениях", — рассказал ученый.

Абхазские ботаники провели экскурсию для гостей и рассказали им о наиболее уникальных экспонатах и вымирающих видах деревьев и растений. Дендролог из США Кэрол Линк призналась, что больше всего в сухумской коллекции ее впечатлили различные виды пальм.

© Sputnik Ученые из США и Венгрии исследуют дендрафлору Абхазии

"Это очень интересно. Нам рассказали, что в парке растут 16 видов пальм, далеко не в каждой стране можно увидеть такое разнообразие. Для себя я еще отметила "родные" растения. В Америке я живу рядом с секвойным лесом, и здесь я увидела секвойю. Думаю, это связано с благоприятным, мягким климатом в Абхазии и практическим отсутствием холодов. Очень важно, что в республике составили коллекцию не только из «местных» адаптированных растений, но и представили флору из других стран", — сказала Линк.

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Группа ученых обошла практически все 56 гектаров Сухумского дендропарка и собрала для своей коллекции листья и плоды.

"Сегодня во время экскурсии мы собрали фрагменты наиболее интересных растений для изучения. К примеру, такие растения, как Эритея едулис, или Брахея сладкая являются уникальными для изучения. Позже в лаборатории Венгрии мы составим из них гербарий, зарисовки и фотографии для того, чтобы изучить их специфику развития и научную ценность. Также мы проводим сравнительный анализ растений, которые растут именно в субтропическом климате, но в разных точках земли, чтобы понять, как они адаптируются к различным географическим средам", — объяснил ученый-дендролог Иштван Рац.

Все эти исследования станут частью проекта "Энциклопедия дендрофлоры мира", который ученые разрабатывают на протяжении нескольких лет, изучая флору во всех уголках земного шара.

© Sputnik Ученые из США и Венгрии исследуют дендрафлору Абхазии

"Это очень важный опыт и для специалистов из Абхазии. Наши европейские коллеги отметили, что в коллекции Сухумского дендропарка присутствует много уникальных растений, которые сохранились до сегодняшнего дня. К сожалению, во время и после войны многие экспонаты вымерли и присутствуют сейчас в единичном количестве. Однако радует, что все редкие виды растений верно идентифицированы нашими учеными. Это означает, что абхазские дендрологи работают в правильном направлении", — отметила заместитель директора Института ботаники Абхазии Татьяна Гуланян.

Ученые пробудут в Абхазии до 29 сентября. Им предстоит познакомиться с флорой Рицинского национального реликтового парка и лесов абхазского предгорья.