МИД Абхазии: Грузия распространяет ложную информацию о республике в ООН

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Используя свой статус страны-члена ООН, Грузия продолжает предпринимать шаги, направленные на распространение в международных структурах заведомо искаженной и ложной информации о ситуации в Абхазии и регионе в целом, сообщает информационно-аналитический департамент МИД Республики Абхазия.

© Фото : UD/Frode Overland Andersen МИД Абхазии: НАТО сознательно поощряет милитаризацию Грузии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутерришом. На встрече обсуждались дальнейшие перспективы Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, ситуация в регионе, а также инициатива правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему".

"С большим сожалением приходится констатировать, что, несмотря на неоднократные призывы абхазской стороны о необходимости создания равных возможностей для объективного информирования международных посредников о положении в зонах неурегулированных конфликтов на Южном Кавказе, ситуация продолжает носить односторонний и крайне необъективный характер", — говорится в сообщении МИД республики.

В частности, отмечает внешнеполитическое ведомство, грузинские официальные лица, используя различные международные площадки, стараются активно продвигать ложные тезисы об оккупированных территориях, о тяжелой гуманитарной ситуации в Абхазии, о нарушении прав человека и многие другие, сознательно формируя в глазах международного сообщества негативный образ нашей республики.

"При этом власти Грузии всячески пытаются убедить мировое сообщество в искренности своих мирных инициатив под названием "Шаг к лучшему будущему", якобы направленных на восстановление доверия между обществами, разделенными в результате конфликта", — подчеркивают в МИД.

Абхазские дипломаты отмечают, что республика лишена любых возможностей довести свою позицию до представителей международных структур по актуальным вопросам повестки дня.

© Sputnik . Бадрак Авидзба МИД Абхазии о Женевских дискуссиях: политические амбиции Грузия ставит выше

"За прошедшие годы сложилась крайне негативная практика, при которой международное сообщество получает всю информацию о ситуации в зоне конфликтов в искаженном виде и не имеет возможности принимать адекватные решения, основанные на объективных оценках", — отмечает ведомство.

Абхазская сторона обращает внимание всех международных посредников, что действия грузинской стороны, направленные на использование в одностороннем порядке международных площадок для распространения своих пропагандистских клише, наносит серьезный ущерб работе международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье и работе в рамках МПРИ.

В связи с этим, абхазская сторона в очередной раз обращается к международным посредникам с призывом обеспечить равный доступ представителям Абхазии на любые международные площадки, где обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы Республики Абхазия.