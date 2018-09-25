МИД Абхазии: Грузия распространяет ложную информацию о республике в ООН

СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Используя свой статус страны-члена ООН, Грузия продолжает предпринимать шаги, направленные на распространение в международных структурах заведомо искаженной и ложной информации о ситуации в Абхазии и регионе в целом, сообщает информационно-аналитический департамент МИД Республики Абхазия.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутерришом. На встрече обсуждались дальнейшие перспективы Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, ситуация в регионе, а также инициатива правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему".
"С большим сожалением приходится констатировать, что, несмотря на неоднократные призывы абхазской стороны о необходимости создания равных возможностей для объективного информирования международных посредников о положении в зонах неурегулированных конфликтов на Южном Кавказе, ситуация продолжает носить односторонний и крайне необъективный характер", — говорится в сообщении МИД республики.
В частности, отмечает внешнеполитическое ведомство, грузинские официальные лица, используя различные международные площадки, стараются активно продвигать ложные тезисы об оккупированных территориях, о тяжелой гуманитарной ситуации в Абхазии, о нарушении прав человека и многие другие, сознательно формируя в глазах международного сообщества негативный образ нашей республики.
"При этом власти Грузии всячески пытаются убедить мировое сообщество в искренности своих мирных инициатив под названием "Шаг к лучшему будущему", якобы направленных на восстановление доверия между обществами, разделенными в результате конфликта", — подчеркивают в МИД.
Абхазские дипломаты отмечают, что республика лишена любых возможностей довести свою позицию до представителей международных структур по актуальным вопросам повестки дня.
"За прошедшие годы сложилась крайне негативная практика, при которой международное сообщество получает всю информацию о ситуации в зоне конфликтов в искаженном виде и не имеет возможности принимать адекватные решения, основанные на объективных оценках", — отмечает ведомство.
Абхазская сторона обращает внимание всех международных посредников, что действия грузинской стороны, направленные на использование в одностороннем порядке международных площадок для распространения своих пропагандистских клише, наносит серьезный ущерб работе международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье и работе в рамках МПРИ.
В связи с этим, абхазская сторона в очередной раз обращается к международным посредникам с призывом обеспечить равный доступ представителям Абхазии на любые международные площадки, где обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы Республики Абхазия.