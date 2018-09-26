"Кочующие минометы" использовали российские артиллеристы на учениях в Абхазии

В недельных тактических учениях задействовано свыше 1,5 тысяч военнослужащих и более 400 единиц боевой техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Подразделения артиллерии российской военной базы в Абхазии в рамках розыгрыша эпизода двустороннего батальонного тактического учения с боевыми стрельбами впервые применили "кочующие минометы" для отражения атаки превосходящих сил противника, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение начальника пресс-службы российского Южного военного округа Вадима Астафьева.

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"Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, стали использоваться в ходе боевой подготовки подразделений военного округа с середины августа. Этот тип вооружения позволяет артиллерийским расчетам производить максимально быструю смену позиций", — сказал он.

Во время учений поиск целей условного противника велся с применением современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", комплексов артиллерийской разведки "Зоопарк" и беспилотной авиации.

Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе разведывательно-огневого контура.

© Фото : Пресс-служба ЮВО Танками и "Градами": российские военные проведут в Абхазии 600 учений

На следующим этапе учений в условиях горно-лесистой местности и морского побережья мотострелки, разведчики и танкисты российской базы во взаимодействии с армейской авиацией и флотом Южного округа отработают задачи по ведению наступательных действий, поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника, выходу из боя и отходу в назначенные районы для перегруппировки сил и средств.

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Для создания реальной боевой обстановки на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу" используются статические и динамические мишени, задействован электронный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами.