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Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра

"Третий день войны" покажут бесплатно в День освобождения Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Спектакль "Третий день войны" был поставлен Абхазским Молодежным театром по мотивам рассказов писателя Шалоди Аджинджал.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Государственный Молодежный театр Абхазии бесплатно покажет зрителям свою постановку "Третий день войны" в четверг 27 сентября в 18:30, сообщил Sputnik директор театра Аслан Еник.
Спектакль будет показан в Абхазском драматическом театре в честь Дня освобождения Сухума.

"История расскажет зрителям о событиях накануне войны. О том, как два соседа, мегрел и абхаз, стали вмиг врагами. В первую очередь в этот день спектакль будет показан для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и для матерей погибших солдат. Но также мы очень ждем молодежь, студентов и школьников. К сожалению, сегодня многие не знают важные военные даты в истории страны. Надеемся, что спектакль поможет рассказать молодому поколению о том, что пережил народ Абхазии во время войны", — отметил Еник.

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Спектакль "Третий день войны"  поставлен  Народной артисткой Абхазии Софой Агумаа по мотивам рассказов Народного писателя республики Шалоди Аджинджал. Впервые абхазский зритель увидел постановку в мае 2018 года.

Теги:
Абхазский государственный молодежный театр, Сухум, Абхазия


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