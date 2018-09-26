"Третий день войны" покажут бесплатно в День освобождения Сухума

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. Государственный Молодежный театр Абхазии бесплатно покажет зрителям свою постановку "Третий день войны" в четверг 27 сентября в 18:30, сообщил Sputnik директор театра Аслан Еник.

Спектакль будет показан в Абхазском драматическом театре в честь Дня освобождения Сухума.

"История расскажет зрителям о событиях накануне войны. О том, как два соседа, мегрел и абхаз, стали вмиг врагами. В первую очередь в этот день спектакль будет показан для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и для матерей погибших солдат. Но также мы очень ждем молодежь, студентов и школьников. К сожалению, сегодня многие не знают важные военные даты в истории страны. Надеемся, что спектакль поможет рассказать молодому поколению о том, что пережил народ Абхазии во время войны", — отметил Еник.

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Спектакль "Третий день войны" поставлен Народной артисткой Абхазии Софой Агумаа по мотивам рассказов Народного писателя республики Шалоди Аджинджал. Впервые абхазский зритель увидел постановку в мае 2018 года.