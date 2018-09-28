Финансирование абхазской делегации на Женевских дискуссиях утвердил Кабмин

СУХУМ, 28 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Программу финансирования в 2019 году членов Женевских дискуссий от Абхазии утвердили в Кабмине 28 сентября.

© Sputnik . Бадрак Авидзба МИД Абхазии о Женевских дискуссиях: политические амбиции Грузия ставит выше

"Уважаемые коллеги, Женевские дискуссии ведутся уже порядка десяти лет. Основной задачей и целью дискуссий является выработка для последующего подписания договора о неприменении силы между Абхазией и Грузией", – напомнил министр иностранных дел Даур Кове.

Он также добавил, что программа действовала и в 2018 году, тогда она показала свою эффективность. Коллегия министров единогласным решением утвердила ее.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.