"История и вечность" в работах Валерия Гамгиа

Арифа Капба, Sputnik. Валерий Гамгиа родился в селе Кутол в крестьянской семье, был очень прилежным учеником в школе, а рисовал с самых юных лет, потому неудивительно, что по окончании школы он поступил в Cухумскую художественную школу. Там и жил в общежитии на втором этаже.

В 1962 году Валерий Гамгиа поступил в Тбилисскую государственную академию художеств на факультет графики. Именно в эту академию усилиями тогдашнего министра культуры Владимира Кварчелия поступали самые талантливые учащиеся сухумской "художки". Художник Сергей Цвижба, который учился в академии почти в одно время с Валерием Гамгиа, отмечает, что "Валерий был одним из лучших студентов на графическом факультете, получал стипендию отличника, никогда не пропускал лекций, посещал дополнительные занятия".

"Прописка" от Валерия Гамгиа

После окончания академии Валерии Гамгиа возвращается на родину. В 1972 году он становится главным художником в редакции детского журнала "Амцабз". Вот как вспоминает встречу с ним в редакции этого журнала другой абхазский художник Ахра Аджинджал, который уверен, именно советы Валерия Гамгиа сыграли важную роль в его профессиональном становлении.

© Фото : предоставлено Лизой Гамгия Работа Валерия Гамгия

"Это был 1977 год, мне было 15 лет, отец сказал, что завтра поедем в Сухум, покажем твои рисунки Валере Гамгиа, он очень хороший художник, к тому же наш, кутольский. Я не на шутку разволновался, так как знал работы Гамгиа, особенно по иллюстрациям в журнале "Амцабз". И они мне нравились. Я даже пытался их копировать. И теперь мне предстояло познакомиться с ним. Он будет смотреть мои работы! Нужно ли говорить, что накануне встречи я не спал. И вот мы в Сухуме в редакции журнала. Познакомились…Что стало для меня главным? Наверно, ощущение теплоты, простоты и доступности в общении. Очень доброжелательные, заинтересованные интонации. Валерий спросил, очень ли мне нравится рисовать, посмотрел картинки, похвалил и сказал, что мне обязательно надо идти по намеченной дороге и что предстоит много работать. А еще запомнилось, что Валерий Гамгиа был красивый и, несмотря на молодость, почти седой. Так я получил "прописку" в профессии".

© Фото : предоставлено Лизой Гамгия Работа Валерия Гамгия

Валерий Гамгиа за свою очень короткую жизнь, за 48 лет, успел сделать в профессии невероятно много, пробовал себя в разных жанрах, неустанно осваивая новые формы и материалы. Он был художником-монументалистом, графиком, иллюстратором, керамистом. В своей статье "Валерий Гамгиа. Торжество таланта" искусствовед Сурам Сакания отмечает, что наследие Гамгиа представляет огромную художественную, историческую и духовную ценность для Абхазии.

Монументальные работы

Особое значение в творчестве художника имеет монументальная живопись. Первые произведения в этом жанре Гамгиа создает в 70-е годы.

"Прежде чем приступить к работе,— пишет Сурам Сакания, — он долго разрабатывал композицию, часто использовал живописный прием, оставляя образы с зияющими глазницами. Возможно, он таким образом отдавал дань уважения творчеству одного из великих художников-новаторов европейской живописи Амадео Модильяни…"

Первая широкомасштабная фреска Гамгиа "Древо жизни" площадью в 60 квадратных метров была выполнена в Доме культуры села Мачара в 1974 году. Фреска сохранилась, но требует реставрации. В 1977 году мастер создает в тургостинице "Сухум" (ныне "Интер-Сухум") вторую свою работу в этом жанре "Осень в Абхазии", площадь которой составляет 70 квадратных метров. По мнению искусствоведа Сурама Сакания, эти произведения "стали своеобразной подготовкой для еще более серьезных широкомасштабных композиций, которые Гамгиа создает в восьмидесятые годы".

Абраскил

Мастер обращается к фольклору — народным сказаниям, мифам, легендам и сказкам. В 1981 году он создает работу, которая сделала его лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа. Гамгиа создает площадью в 106 квадратов полотно-полиптих "Абраскил" для Дома культуры села Члоу.

Вот что пишет об "Абраскиле" Валерия Гамгиа искусствовед Сакания: "В этой работе великолепно отразились виртуозное мастерство художника и его способность создавать экспрессивные многофигурные композиции, объединенные единым содержанием и динамикой движения. Думается, что при подготовке и разработке такой сложной тематики, как "Абраскил", автор усиленно изучал все варианты сказания о рождении и подвигах Абраскила». Также Сакания уверен, что при разработке сложнейшей композиции полотна автор обращался к произведениям великих мастеров прошлого, в частности эпохи Возрождения.

© Фото : предоставлено Лизой Гамгия Работа Валерия Гамгия

К огромному сожалению, "Абраскил»" Валерия Гамгиа был сильно поврежден во время войны 1992-1993 годов, еще большие пострадала работа при экспонировании в Сухуме на посмертной выставке художника. Тогда обрушилось сильнейшее наводнение. Сейчас в Члоу находятся только три из шести частей "Абраскила", другая половина хранится в столице и ждет реставрации. Сестру художника и директора фонда "Нарт" Лизу Гамгия особенно беспокоит, что эти полотна хранятся в полуподвальном помещении.

"Мощно и впечатляюще"

В 1982 году создает широкомасштабное декоративное панно "Нарты", которое вешают в фойе Лыхненкой школы. А чуть позже для фойе Лыхненского Дома культуры он создает одно из самых значительных своих произведений, невероятный по масштабу труд "История Абхазии". Его "История" состоит из четырех композиций: "Языческая и крещеная Абхазия", "История становления Абхазского царства", "Абхазия в девятнадцатом веке", "Абхазия. Двадцатый век. Революция. Свобода". Написать статью об этой работе еще при жизни художника взялся уже упоминавшийся односельчанин и коллега Ахра Аджинджал. Он вспоминает, что Валерий долго отказывался поехать с ним в Лыхны, где находилось панно "Нарты". Он абсолютно искренне считал, что есть другие, лучшие, что его работа того не заслуживает, отмечает Аджинджал. После долгих уговоров Валерий Гамгиа все же поехал с Ахрой Аджинджал в Лыхны.

"Я просто ахнул, настолько это было мощно и впечатляюще, настолько поражали творческая энергия, размах замысла и воплощения, — описывает Аджинджал свои эмоции. — Мне казалось, после члоуского цикла об Абраскиле Валере тяжело будет превзойти самого себя. Ведь там он нашел особый ключ в композиционном и пластически-цветовом построении монументальных росписей. Здесь же был сделан еще шаг вперед. Все части панно смотрелись как одно целое, без стыковок и переходов, создавалось ощущение, что они сделаны на одном дыхании. Там была история, здесь же — вечность".

© Фото : предоставлено Лизой Гамгия Работа Валерия Гамгия

По словам Аджинджал, все это кажется еще более удивительным, если знать, что Гамгиа делал панно по частям в небольшой мастерской. Услышав комплименты от Ахры, Гамгиа "обрадовался как ребенок, поделился, как нелегко ему работается, но при этом сказал, что, когда он заряжен на идею, когда она созрела внутри и найден ритм, он не чувствует усталости, это потом, когда работа завершена, наступает какая-то пустота…"

Без квартиры, без мастерской, но с мыслями об Абхазии

Создавая работы в несколько десятков квадратных метров, сам художник и его семья целых девять лет кочевали в Сухуме по съемным квартирам. А историю о том, как скульптор Марина Эшба требовала у самого Эдуарда Шеварднадзе мастерскую "для молодого, но очень талантливого художника Валерия Гамгиа" мы уже описывали в предыдущей статье.

© Sputnik / Томас Тхайцук На коне и с флагом: в Сухуме отметили день национальной символики Абхазии

Валерий Гамгиа при всех своих талантах был, по свидетельству тех, кто его хорошо знал, человеком удивительно скромным, никогда ничего не просившим лично для себя или своей семьи. С женой Розой Хашба они воспитывали четверых детей – двух дочерей, Нану и Валерию, и двух сыновей, Нара и Нарта. Кстати, очень лирично описывает знакомство Валерия Гамгиа с женой Розой в книге "Художники Абхазии" искусствовед Аза Аргун. Настоящая находка для любителей романтики.

Он был одним из неформальных лидеров национально-освободительного движения. Когда Верховный Совет Абхазии в 1991 году объявляет конкурс среди художников на разработку символики государственной власти, Валерий Гамгиа принимает в нем активнейшее участие. Именно его эскизы флага и герба выбираются как победители конкурса. В интервью корреспонденту газеты "Республика Абхазия" Заире Цвижба в июле 1992 года автор очень подробно поясняет свои эскизы, рассказывает, что означают полосы, цвета, как появилась белая ладонь на красном фоне, количество звезд над ладонью. Вот отрывок из этого интервью: "…Со времен абхазской государственности известен красный флаг с раскрытой ладонью. И сейчас, когда идет возрождение государственности Абхазии, этот символ я посчитал нужным сделать доминантой…".

Директор фонда "Нарт" Лиза Гамгиа считает совершенно недопустимым привносить в национальную символику Абхазии любые, даже, казалось бы, незначительные изменения. С ней в этом вопросе солидарен искусствовед Сурам Сакания. По утверждению Лизы Гамгиа, открытая ладонь — это отпечаток собственной правой руки художника. А в год пятилетия Победы в Отечественной войне народа Абхазии появились, по ее словам, "незаконные, неконституционные государственные флаги с левой ладонью".

© Sputnik / Томас Тхайцук Под угрозами: как шили первый Государственный флаг Абхазии

Чтобы ни делал художник, он глубоко погружался в вопрос. А при создании флага и герба Абхазии Гамгия был особенно скрупулезен. И государственные символы стали наследием его исследований, считает Лиза Гамгиа.

Последние работы и смерть художника

Во время войны в Гудауте, страдая уже запущенной язвой желудка, Гамгиа создал эскизы первых главных наград молодой республики: медалей "Герой Абхазии", "За отвагу", "За Победу" и ордена Леона. Эскизы и подробное описание автора сохранены. Это было последнее, над чем работал художник.

Валерий Гамгиа оформил не одну книгу известного абхазского писателя Алексея Гогуа.

Эволюция флага: от абхазского царства до независимой республики>>

"При воспоминании о Валерии Гамгиа возникает другой вопрос: сделали ли мы все, что от нас зависело, во спасение его, ушедшего так рано из жизни из-за, в общем-то, излечимого недуга? Ведь помимо всего, такой талант — достояние народа. Как бы мы ни сваливали это на тяжелые обстоятельства, оказалось, что могли, но не спасли его. Пусть рядом с его творениями, живущими полнокровной жизнью в нашей культуре, духовности, останется упрек за равнодушие, за одно из самых постыдных свойств человека", — написал Алексей Гогуа в статье "Сквозь время".