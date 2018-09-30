СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Президент Хаджимба встретился с делегацией Госдумы России в воскресенье 30 сентября, передает пресс-служба президента Абхазии.

Глава государства поприветствовал гостей и отметил, что все соглашения, подписанные в рамках стратегического партнерства, выполняются в полной мере.

© Фото : Пресс-служба Президента Рауль Хаджимба встретился с делегацией из ПМР

Депутат Госдумы, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Юрий Мищеряков поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием.

"Мы радуемся Победе и соболезнуем тем событиям, которые происходили 25 лет назад. Надо делать все, чтобы отношения между нашими государствами экономически укреплялись. Безусловно, мы хотим поздравить вас с праздником! Мы с удовольствием сегодня пробудем у вас в вашей прекрасной столице, а завтра совместно с вашим Парламентом продолжим деловой разговор по вопросам политической, экономической составляющей наших отношений", – сказал он.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.