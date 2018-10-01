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Глава Союза казаков Донской области Николай Козицын в честь 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия подарил Президенту Абхазии Раулю Хаджимба Донского жеребца

Глава Союза казаков Донской области подарил Раулю Хаджимба жеребца

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Рауль Хаджимба встретился с главой Союза казаков Донской области Николаем Козицыным.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Глава Союза казаков Донской области Николай Козицын в честь 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия подарил Президенту Абхазии Раулю Хаджимба Донского жеребца, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Кличка жеребца – Рубин, ему два года, недавно взяли из табуна и объездили, к седлу уже готов", — сказал Козицын. Также, атаман вручил президенту традиционное оружие казаков – шашку.

Рауль Хаджимба встретился с делегацией Государственной Думы Российской Федерации
© Фото: presidentofabkhazia
Хаджимба встретился с делегацией Госдумы России

"Казачество и Юг России встали рядом с нами в годы войны, защищали абхазскую землю. Я вам благодарен. Всем мира и добра вам, вашим близким и родным", — сказал Хаджимба, принимая подарки.

Со своей стороны, Николай Козицын поздравил Президента с Днем Победы и Независимости, сказав в частности, что абхазов и казаков не один год объединяет дружба, и отношения укрепляются. Атаман подчеркнул, что вчерашние мероприятие показало насколько все народы Кавказа едины.

"Вчерашние мероприятия показали, что все народы Кавказа едины. Только в сообществе мы сможем защититься от любого врага. Храни Господь мирное небо над Абхазией", — резюмировал глава Союза Казаков.

Теги:
подарки, Союз казаков области войска Донского, Рауль Хаджимба, Абхазия


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