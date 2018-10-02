Покинуть театр войны: почему абхазские актеры с фронта отправились на гастроли

Sputnik.
По приказу
Было это перед самым концом войны, абхазские бойцы готовились к решающему наступлению для окончательного разгрома грузинских захватчиков. В это время по фронту прошла весть о том, что все актеры должны прийти к главнокомандующему.
Актер Абхазского драматического театра Сырбей Сангулия вспоминает, как его с боевыми товарищами вызвали к Владиславу Ардзинба.
"Нас вернули с позиций, после чего Ардзинба сказал нам, что об абхазах должны узнать за пределами республики, что умеем не только воевать, но и заниматься творчеством", — отметил актер.
Было решено отправить абхазский театр с двумя спектаклями в Москву и Санкт-Петербург. О том, что Абхазия освобождена от захватчиков, актеры узнали по пути из Москвы в Санкт-Петербург.
"Мы услышали об этой радостной новости в автобусе, где был маленький телевизор, показывали кадры Абхазского телевидения, там мы узнали о победе", — говорит Сангулия.
Передать те чувства, которые испытывали тогда актеры очень трудно, признается Сырбей Сангулия. Попросив остановить автобус, абхазские актеры вышли из него, после начались песни и танцы.
"Безусловно, радость от победы перемешалась с горечью потерь, которые мы понесли в войне. Но мы все стали свидетелями того, что, находясь на грани исчезновения, наш народ все-таки сумел добиться победы", — говорит Сангулия.
С новыми эмоциями
Показав спектакли московскому зрителю, актеры абхазского театра приехали в Санкт-Петербург, по словам Сырбея Сангулия, выступления в Петербурге отличались от предыдущего показа.
"У нас были совершенно новые эмоции, мы уже знали о том, что одержали победу. И в Москве, конечно, присутствие духа не покидало нас, многие актеры были в военной форме, которую носили на фронте, потому что гастроли случились неожиданно", — говорит Сангулия.
Рассказать российским зрителям о существовании Абхазии, о том, что у нее есть своя культура, традиции было очень важно, вспоминает актер.
"Мы знали, в каком состоянии находится Абхазия, мы должны были показать, донести до людей о нашем существовании", — отметил он.
В Санкт-Петербурге абхазские актеры уже выступали как победители.
"Если в Москве мы выступали как воины, то в Санкт-Петербурге уже как победившие воины", — сказал Сырбей Сангулия.
Многие зрители поздравляли актеров с победой Абхазии в войне, отмечая мужество и стойкость малочисленного, но мужественного народа, говорит актер Абхазского драматического театра.