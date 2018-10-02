Покинуть театр войны: почему абхазские актеры с фронта отправились на гастроли

О том, для чего главнокомандующий Абхазской армией Владислав Ардзинба вернул с фронта актеров незадолго до Дня Победы и какое наставление он им дал, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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По приказу

Было это перед самым концом войны, абхазские бойцы готовились к решающему наступлению для окончательного разгрома грузинских захватчиков. В это время по фронту прошла весть о том, что все актеры должны прийти к главнокомандующему.

Актер Абхазского драматического театра Сырбей Сангулия вспоминает, как его с боевыми товарищами вызвали к Владиславу Ардзинба.

"Нас вернули с позиций, после чего Ардзинба сказал нам, что об абхазах должны узнать за пределами республики, что умеем не только воевать, но и заниматься творчеством", — отметил актер.

Было решено отправить абхазский театр с двумя спектаклями в Москву и Санкт-Петербург. О том, что Абхазия освобождена от захватчиков, актеры узнали по пути из Москвы в Санкт-Петербург.

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"Мы услышали об этой радостной новости в автобусе, где был маленький телевизор, показывали кадры Абхазского телевидения, там мы узнали о победе", — говорит Сангулия.

Передать те чувства, которые испытывали тогда актеры очень трудно, признается Сырбей Сангулия. Попросив остановить автобус, абхазские актеры вышли из него, после начались песни и танцы.

"Безусловно, радость от победы перемешалась с горечью потерь, которые мы понесли в войне. Но мы все стали свидетелями того, что, находясь на грани исчезновения, наш народ все-таки сумел добиться победы", — говорит Сангулия.

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С новыми эмоциями

Показав спектакли московскому зрителю, актеры абхазского театра приехали в Санкт-Петербург, по словам Сырбея Сангулия, выступления в Петербурге отличались от предыдущего показа.

"У нас были совершенно новые эмоции, мы уже знали о том, что одержали победу. И в Москве, конечно, присутствие духа не покидало нас, многие актеры были в военной форме, которую носили на фронте, потому что гастроли случились неожиданно", — говорит Сангулия.

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Рассказать российским зрителям о существовании Абхазии, о том, что у нее есть своя культура, традиции было очень важно, вспоминает актер.

"Мы знали, в каком состоянии находится Абхазия, мы должны были показать, донести до людей о нашем существовании", — отметил он.

В Санкт-Петербурге абхазские актеры уже выступали как победители.

"Если в Москве мы выступали как воины, то в Санкт-Петербурге уже как победившие воины", — сказал Сырбей Сангулия.

Многие зрители поздравляли актеров с победой Абхазии в войне, отмечая мужество и стойкость малочисленного, но мужественного народа, говорит актер Абхазского драматического театра.