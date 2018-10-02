Недельный прогноз погоды в Абхазии

Погода в Абхазии на этой неделе окажется под влиянием холодного Североатлантического циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. В понедельник и вторник синоптики Абхазии обещают кратковременный дождь.

Во второй половине недели из-за влияния холодных масс ожидается ливневый дождь с грозой. В пятницу погода прояснится, однако температура днем понизится до +18 °С.

В выходные погоду в Абхазии будут формировать теплые воздушные массы.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер умеренный, от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +13°С, днем поднимется до +26°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение на море слабое и значительное от 1 до 3 баллов.

Относительная влажность воздуха 60-90%.