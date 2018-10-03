16:32 03 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR75.74
Поиск
Рейд ГАИ

Осенний спад: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за сентябрь

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8620

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в первый месяц осени на дорогах республики оштрафовали за нетрезвое вождение 206 водителей, что существенно меньше, чем за каждый из летних месяцев.

Sputnik

В сентябре 2018 года сотрудники ГАИ составили 3844 протокола о правонарушениях. Из них 206 штрафов выписали водителям за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Если сравнивать итоги каждого из трех летних месяцев, то эти результаты не могут не радовать. К примеру, в июне были оштрафованы 252 водителя, в июле – 290, в августе – 280.

Теперь детали. Гагра встала на путь исправления. В сентябре там было выявлено 42 водителя подшофе, что в два с половиной раза меньше, чем месяцем ранее. Столица республики вернула себе печальное лидерство в "пьяном" рейтинге. Третье место по-прежнему за собой сохраняет Гудаутский район с 33 нарушителями.

Статистика пьяного вождения с 1 по 30 сентября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября 2018 года

Как и всегда, меньше всего водителей в нетрезвом состоянии выявлено в Ткуарчалском районе – 3 человека. Галский район продержался в "трезвенниках" ровно до середины месяца,  но во второй половине сентября этот пункт ПДД нарушили пять водителей.

Самый молодой водитель "навеселе" "повзрослел" на год с – 18 лет в августе до 19 лет в сентябре. А возраст самого взрослого нарушителя "помолодел" с 71 года в августе до 68 в первом осеннем месяце.

Статистика пьяного вождения с 1 по 30 сентября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября 2018 года

На этот раз "золото" досталось водителям в возрасте от 35 до 40 лет, которых в сентябре было 45 человек. На втором месте расположились водители старше 50 лет – их в сентябре было 36 человек, и замыкают тройку автолюбители в возрасте от 30 до 35 лет – 35 водителей.

Статистика пьяного вождения с 1 по 30 сентября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября 2018 года

Среди 206 водителей подшофе в сентябре была одна представительница прекрасной половины человечества из Сухума в возрасте 45 лет.

Статистика пьяного вождения с 1 по 30 сентября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября 2018 года

Пройдемся по календарю. В День знаний на дорогах страны попались на "пьянке" 17 водителей. Наибольшее количество водителей за езду в нетрезвом состоянии оштрафовали с 7 по 9 сентября – 30 случаев. А вот в праздничные дни с 29 по 30 сентября, на удивление, протокол выписан всего пяти нарушителям трезвости.

При подготовке материала использованы официальные данные, опубликованные на сайте МВД Абхазии.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Чи да!
    "Кто ты?"

    Видео, на котором мужчина пристает к прохожим с фразой на осетинском "Чи да?", набрало более миллиона просмотров в YouTube.

  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

  • Премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Арарат Мирзоян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
    Я уйду!

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую отставку с поста главы правительства.

  • Вход в Даугавпилсскую крепость через Николаевские ворота
    Быть или не быть?

    В Союзе самоуправлений Латвии считают, что издания на русском для определённых краёв — необходимость, в Центре госязыка не согласны.

  • Паром Regina Seaways, горевший в Балтийском море
    Вернулись в порт

    Пассажирский паром Regina Seaways, на котором произошло задымление во время плавания в Балтийском море, благополучно прибыл в Клайпеду.

  • Люди в городе
    Молдова ждет!

    Власти Молдовы намерены упростить визовый режим для иностранцев. Соответствующие поправки в законодательство предлагает ввести МИД.

  • Чи да!
    "Кто ты?"

    Видео, на котором мужчина пристает к прохожим с фразой на осетинском "Чи да?", набрало более миллиона просмотров в YouTube.

  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

  • Премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Арарат Мирзоян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
    Я уйду!

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую отставку с поста главы правительства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последствия цунами в Индонезии
Разрушительные последствия цунами в Индонезии
''Черный октябрь'' 1993 года
''Черный октябрь'' 1993 года: архивные кадры
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia