Осенний спад: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за сентябрь

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в первый месяц осени на дорогах республики оштрафовали за нетрезвое вождение 206 водителей, что существенно меньше, чем за каждый из летних месяцев.

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В сентябре 2018 года сотрудники ГАИ составили 3844 протокола о правонарушениях. Из них 206 штрафов выписали водителям за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Если сравнивать итоги каждого из трех летних месяцев, то эти результаты не могут не радовать. К примеру, в июне были оштрафованы 252 водителя, в июле – 290, в августе – 280.

Теперь детали. Гагра встала на путь исправления. В сентябре там было выявлено 42 водителя подшофе, что в два с половиной раза меньше, чем месяцем ранее. Столица республики вернула себе печальное лидерство в "пьяном" рейтинге. Третье место по-прежнему за собой сохраняет Гудаутский район с 33 нарушителями.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября 2018 года

Как и всегда, меньше всего водителей в нетрезвом состоянии выявлено в Ткуарчалском районе – 3 человека. Галский район продержался в "трезвенниках" ровно до середины месяца, но во второй половине сентября этот пункт ПДД нарушили пять водителей.

Самый молодой водитель "навеселе" "повзрослел" на год с – 18 лет в августе до 19 лет в сентябре. А возраст самого взрослого нарушителя "помолодел" с 71 года в августе до 68 в первом осеннем месяце.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября 2018 года

На этот раз "золото" досталось водителям в возрасте от 35 до 40 лет, которых в сентябре было 45 человек. На втором месте расположились водители старше 50 лет – их в сентябре было 36 человек, и замыкают тройку автолюбители в возрасте от 30 до 35 лет – 35 водителей.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября 2018 года

Среди 206 водителей подшофе в сентябре была одна представительница прекрасной половины человечества из Сухума в возрасте 45 лет.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 сентября 2018 года

Пройдемся по календарю. В День знаний на дорогах страны попались на "пьянке" 17 водителей. Наибольшее количество водителей за езду в нетрезвом состоянии оштрафовали с 7 по 9 сентября – 30 случаев. А вот в праздничные дни с 29 по 30 сентября, на удивление, протокол выписан всего пяти нарушителям трезвости.

При подготовке материала использованы официальные данные, опубликованные на сайте МВД Абхазии.