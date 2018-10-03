Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 октября

В четверг погоду Абхазии сформируют восточная периферия Западного антициклона и очередной холодный атмосферный фронт обширного Североатлантического циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в четверг 4 октября в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +14˚С, днем воздух прогреется до +26°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды от умеренного до значительного, силой в два-три балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.