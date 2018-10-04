Валерия Адлейба приняла участие в церемонии награждения премии "ТЭФИ"

Церемония вручения телевизионной премии, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств, прошла в Москве 3 октября.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik, Бадрак Авидзба. Юная абхазская певица Валерия Адлейба приняла участие в церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ-2018", которая прошла в Москве 3 октября.

© Sputnik Илья Питалев Валерия Адлейба: хочу ездить с концертами по миру

"Меня пригласили организаторы премии, сказали, что в церемонии награждения будут принимать участие талантливые дети, у которых есть достижения. Кто-то занимается художественной гимнастикой, многократные чемпионы, дети, принимавшие участие в различных программах, таких как "Лучше всех" и так далее. То есть, кроме меня, там были дети, чья задача заключалась в том, чтобы награждать звезд", — отметила Валерия Адлейба.

Валерия вручала приз лучшему в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала". На эту премию претендовали несколько актеров: Константин Хабенский за роль в сериале "Троцкий", Михаил Трухин — сериал "Ивановы Ивановы", Олег Меньшиков — фильм "Гоголь. Начало", Евгений Миронов за роль в многосерийном телефильме "Демон революции" и Сергей Бурунов за роль в сериале "Полицейский с Рублевки. Сова дома".

© Фото : Мадина Эшба Валерия Адлейба на церемонии вручения премии ТЭФИ

Победителем в этой номинации стал Константин Хабенский. По словам Валерии Адлейба, вручать приз такому знаменитому актеру для нее было большой радостью.

"Я, во-первых, не ожидала, что меня пригласят на вручение премии, я очень рада, познакомилась со многими артистами, сфотографировалась и, конечно, успела пообщаться с детьми, которые награждали победителей", — подчеркнула он.

Атмосфера на вручении премии "ТЭФИ" была праздничной и запоминающейся, призналась Валерия Адлейба.

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"ТЭФИ" — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

Валерия Адлейба стала победительницей детского вокального конкурса на НТВ "Ты супер!" в 2017 году.