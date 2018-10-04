Валерия Адлейба приняла участие в церемонии награждения премии "ТЭФИ"

СУХУМ, 4 окт — Sputnik, Бадрак Авидзба. Юная абхазская певица Валерия Адлейба приняла участие в церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ-2018", которая прошла в Москве 3 октября.
Валерия вручала приз лучшему в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала". На эту премию претендовали несколько актеров: Константин Хабенский за роль в сериале "Троцкий", Михаил Трухин — сериал "Ивановы Ивановы", Олег Меньшиков — фильм "Гоголь. Начало", Евгений Миронов за роль в многосерийном телефильме "Демон революции" и Сергей Бурунов за роль в сериале "Полицейский с Рублевки. Сова дома".
Победителем в этой номинации стал Константин Хабенский. По словам Валерии Адлейба, вручать приз такому знаменитому актеру для нее было большой радостью.
"Я, во-первых, не ожидала, что меня пригласят на вручение премии, я очень рада, познакомилась со многими артистами, сфотографировалась и, конечно, успела пообщаться с детьми, которые награждали победителей", — подчеркнула он.
Атмосфера на вручении премии "ТЭФИ" была праздничной и запоминающейся, призналась Валерия Адлейба.
Валерия Адлейба стала победительницей детского вокального конкурса на НТВ "Ты супер!" в 2017 году.