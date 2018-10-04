Тайна советской штукатурки: что скрывалось на потолке школы искусств в Сухуме

В Сухумской школе искусств имени Ковача продолжаются ремонтные работы. О том, что таилось под советской штукатуркой и как музыканты заработали на ремонт, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

"Творческий" ремонт

Старое здание на Сухумской горе с первого взгляда не ассоциируется со школой искусств, а голые стены и темный коридор первого этажа даже не намекают на ремонтные работы.

Но уже на втором этаже видно, что за школу взялись — новый паркет и чистые стены. Здание – бывший особняк купца Дмитрия Комнина, который он построил в 1902 году. В глаза бросается роспись. Неужели старинная?

© Sputnik / Константин Грецов Интерьер школы

Так и есть, рассказывает директор Сухумской школы искусств Михаил Алхазов. Росписям на потолке больше 100 лет, но обнаружили их только при реставрации здания два года назад.

"Некоторые росписи были просто забелены, мы даже не подозревали, что под ними хранятся творческие задумки. Когда мы обнаружили эти рисунки, то решили вернуться к изначальной задумке архитектора и сохранить их, закрепив специальными средствами", — объяснил директор.

© Sputnik / Константин Грецов Интерьер школы

По словам Алхазова, в последний раз ремонт в школе делали в советское время.

"И то лишь покрывали стены новыми слоями краски, которые мы потом с трудом отодрали и нашли вот эти рисунки", — добавил Алхазов.

Когда стены и пол начали рушиться, коллектив школы, не дожидаясь финансирования от властей, решил самостоятельно приступить к ремонту. Подошли к вопросу, как и положено творческим людям, инициативно и изобретательно.

© Sputnik / Константин Грецов Интерьер школы

"Группа педагогов и пианистка из Америки Ольга Дашевская провели два благотворительных концерта. В первый раз мы собрали около 240 тысяч рублей, а во второй раз 120 тысяч рублей. И так, за два года и на 360 тысяч рублей мы понемногу смогли восстановить несколько классов", — рассказал Алхазов.

Старинные камины и пластиковые окна

В школе сегодня обучаются более 400 детей. Руководство настояло на сохранении идентичности каждого зала, где-то сохранились старые дровяные печи, камины, винтажная мебель, кирпичная кладка, в рамках — старые ноты. Из нового — кухня для преподавателей и пластиковые окна.

© Sputnik / Константин Грецов Интерьер школы

По словам завуча школы Тамары Шанава, несмотря на плохое состояние школы до ремонта, в учениках недостатка не было. Некоторым преподавателям даже приходилось работать в две смены.

"В этом году мы приняли почти 50 первоклашек, и пришлось закрыть набор, хотя многие еще хотели заниматься. К сожалению, у нас просто нет физической возможности, хотя некоторые работают и до вечера. Приятно, что родители, несмотря на состояние школы, все же приводят детей обучаться искусству. Понимаете, визуальная обстановка в нашем случае не так важна, как духовная составляющая", — считает завуч, но все же добавляет, что проблемы остаются.

© Sputnik / Константин Грецов Интерьер школы

В планах у руководства новые благотворительные концерты и новые ремонтные работы. Необходимо привести в порядок ливневую канализацию, чтобы вода не затекала в здание.

"Многие родители говорят, давайте мы поможем вам с ремонтом. Но не хотелось бы прибегать к таким мерам. Пока что мы делаем все своими силами, каждый раз устраиваем субботники и помогаем нашему директору, но и ему становится сложно. У нас есть ребята, которые готовы уже выйти на сцену и внести вклад в ремонт школы", — добавила Шанава.

© Sputnik / Константин Грецов Интерьер школы

Пока что ребята только репетируют свое благотворительное выступление, но признались, что готовы усердно работать, чтобы в следующем году выйти на сцену вместе с преподавателями.