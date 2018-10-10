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Лаборант проводит цитологическое исследование при помощи бинокулярного микроскопа

Российские медики проведут бесплатную диагностику рака в Абхазии

© Sputnik / Юрий Стрелец
В Абхазии
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Акция "Неделя ранней диагностики рака" пройдет в Абхазии с 15 по 19 октября.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Около 250 человек будет обследовано за пять дней акции "Неделя ранней диагностики рака" в Абхазии, сообщил главный врач Национального онкологического центра Абхазии Лев Аргун.

Медицинский работник передает скальпель хирургу
© Fotolia / Remains
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Обследовать пациентов будут российские специалисты в области онкологии — онкогинекологи, лор-онкологи, онкологи по опухолям головы и шеи, цитологи, дерматологи-онкологи, врачи-узисты. Также для абхазских специалистов проведут лекции по онконастороженности.

"В этом году мы решили провести лекции не только для врачей-онкологов, но и для врачей общей практики. Лекции будут проводить ведущие врачи из России, среди них даже есть специалист из Индии", — рассказал Аргун.

В Абхазии акция проводится во второй раз. Всего в день будет принято от 30 до 50 человек. По словам главного врача, в первый раз количество желающих сильно превышало изначальные заявки на осмотр.

"В 2017 году люди обратились в большом количестве. Тогда не удалось всех осмотреть. Пришло до 450 человек,а записано было до 150 человек. В итоге мы смогли осмотреть лишь 200 человек, поэтому в этом году мы решили увеличить количество приемных дней от 3 до 5", — объяснил врач.

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Одним из организаторов акции выступил фонд "Амшара". По словам представителя фонда Элоны Турава, акция важна не только для выявления ранних признаков рака.

"Безусловно, акция нацелена на выявление злокачественных новообразований на ранних этапах, так как согласно статистике, рак на ранних стадиях можно вылечить практически в 90% случаях. Но есть и еще одна важная функция – популяризация ранней диагностики в принципе. Посредством этой акции мы хотим мотивировать жителей бережней относиться к своему здоровью, посещать врачей не только при критических ситуациях, но и для профилактики", — сказала Турава.

За два года акция уже дала положительные результаты.

"В прошлом году во время обследования были выявлены 8 пациентов со злокачественными образованиями. И, хотя это не входило в программу, было проведено четыре операции по их удалению", — сказала представитель фонда.

Для того чтобы пройти бесплатное обследование у российских специалистов-онкологов, необходимо предварительно записаться по номеру онкологического центра – 226-45-19. Запись откроется 11 октября в 10:00. Врачи будут проводить прием с 15 по 19 октября, с 9:00 до 17:30.

Пациентам необходимо иметь при себе внутренний паспорт гражданина Абхазии.

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