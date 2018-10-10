Абхазские предприниматели участвуют в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в седьмой раз.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. XX Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" открылась в Москве 10 октября, рассказал в интервью Sputnik торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"По традиции, выставку открыл председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В церемонии открытия участвовала делегация из Абхазии во главе с первым вице-премьером Дауром Аршба, также в состав делегации вошли посол Абхазии в России Игорь Ахба, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Владимир Дауров", — добавил он.

В этом году в агропромышленной выставке участвует рекордное количество производителей из Абхазии – 22 компании, сообщил торговый представитель Абхазии в России.

"Есть более 20 номинаций, абхазские бренды активно номинируются на награды, я думаю, они получат достойную оценку своей продукции. Предусмотрена достаточно обширная культурная программа", — отметил торгпред.

Посетители начали активно подходить после временного ограничения посещения выставки, связанного с приездом премьер-министра России, рассказал он.

"Вчера наш стенд был готов к работе, и я убежден, что, как и каждый год, он будет пользоваться высоким спросом со стороны посетителей, функционеров агропромышленной отрасли. Нам есть что показать и что представить даже самому взыскательному посетителю", — подчеркнул Олег Барциц.

© Фото : предоставлено Екатериной Еник Еник об участии в "Золотой осени-2018": хотим рассказать, как идем в ногу со временем

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" открылась в Москве 10 октября и будет проходить до 13 октября. Экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом смогут посетить не менее 300 тысяч человек.

Абхазские бизнесмены участвуют в "Золотой осени" в седьмой раз.

Свыше 60 регионов и 15 зарубежных стран принимают участие в юбилейной выставке "Золотая осень-2018". В течение четырех дней на ВДНХ ЭКСПО будут работать сразу семь тематических площадок.

В этом году выставка пройдет под девизом "Возможности вне границ", ее разделы охватывают все отрасли агропромышленного комплекса России. В 75 павильоне разместится основная часть экспозиций: "Регионы России. Зарубежные страны", "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство". Также в зале В будет представлен раздел "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма". В 69 павильоне расположится раздел "Животноводство и племенное дело". На улице перед павильонами можно будет увидеть новейшие образцы крупногабаритной сельскохозяйственной техники, а в Северном сквере пройдет фестиваль национальных культур.