СГБ Абхазии уточнила обстоятельства освобождения российского бизнесмена

Российский бизнесмен Максим Яковлев был похищен 20 июня 2018 года в гостинице Нового Афона.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными структурами Республики Абхазия 6 октября был освобожден житель Санкт-Петербурга Максим Яковлев, об этом сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности Абхазии.

"Освобожденный на пограничном посту "Псоу" был передан правоохранительным структурам Российской Федерации по их запросу. В настоящее время ведется розыск исполнителей и заказчиков похищения", — отмечает пресс-служба.

Об освобождении похищенного российского бизнесмена Максима Яковлева сообщила Генеральная прокуратура Абхазии 7 октября.

Дело по факту похищения петербургского бизнесмена Максима Яковлева находится в разработке в Генеральной прокуратуре Абхазии. Также в Петербурге возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России Максима Яковлева с целью получения выкупа.

20 июня 2018 года, примерно в 02:30, в гостинице в Новом Афоне, где проживал Максим Яковлев, трое неустановленных лиц в масках, действуя по предварительному сговору, вооруженные пистолетами и автоматами, проникли в гостинцу. Выбив входную дверь, злоумышленники вывели Яковлева из гостиницы и увезли его в неизвестном направлении.

В тайнике гостиничного номера, откуда похитили российского бизнесмена Максима Яковлева, была обнаружена крупная сумма денег, которая была изъята в присутствии понятых.

Через некоторое время после похищения Яковлева его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей.

По факту разбойного нападения и похищения гражданина Российской Федерации прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело.