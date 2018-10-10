21:12 10 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.18
  • EUR76.07
Поиск
Милиция

СГБ Абхазии уточнила обстоятельства освобождения российского бизнесмена

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
165 0 0

Российский бизнесмен Максим Яковлев был похищен 20 июня 2018 года в гостинице Нового Афона.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными структурами Республики Абхазия 6 октября был освобожден житель Санкт-Петербурга Максим Яковлев, об этом сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности Абхазии.

Предприниматель Максим Яковлев
© Фото: syl
Похищенного в Абхазии петербургского бизнесмена освободили

"Освобожденный на пограничном посту "Псоу" был передан правоохранительным структурам Российской Федерации по их запросу. В настоящее время ведется розыск исполнителей и заказчиков похищения", — отмечает пресс-служба.

Об освобождении похищенного российского бизнесмена Максима Яковлева сообщила Генеральная прокуратура Абхазии 7 октября.

Дело по факту похищения петербургского бизнесмена Максима Яковлева находится в разработке в Генеральной прокуратуре Абхазии. Также в Петербурге возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России Максима Яковлева с целью получения выкупа.

20 июня 2018 года, примерно в 02:30, в гостинице в Новом Афоне, где проживал Максим Яковлев, трое неустановленных лиц в масках, действуя по предварительному сговору, вооруженные пистолетами и автоматами, проникли в гостинцу. Выбив входную дверь, злоумышленники вывели Яковлева из гостиницы и увезли его в неизвестном направлении.

В тайнике гостиничного номера, откуда похитили российского бизнесмена Максима Яковлева, была обнаружена крупная сумма денег, которая была изъята в присутствии понятых.

Через некоторое время после похищения Яковлева его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей.

По факту разбойного нападения и похищения гражданина Российской Федерации прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Обесточенные высоковольтные линии
    День без света

    В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.

  • Газовый баллочик, фото из архива
    ЧП в школе

    В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.

  • Бриллиант Розовая звезда
    Самое дорогое

    Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.

  • Стоянка такси в аэропорту Рига
    Эх, прокачу!

    В Рижском аэропорту загорелось такси – пассажиры, граждане Норвегии, намерены добиваться компенсации от таксомоторной компании.

  • Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис
    Без вариантов

    Литве следовало не жаловаться на решение ЕСПЧ о тайной тюрьме ЦРУ в республике, а сразу заплатить штраф, заявил спикер Сейма.

  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    На месте взрыва

    Более сотни спасателей и карабинеров участвуют в демонтаже фрагментов жилого дома в Кишиневе, где в минувшую субботу произошел взрыв.

  • Обесточенные высоковольтные линии
    День без света

    В следующий понедельник подача электричества в Южную Осетию прекратится на несколько часов из-за работ на подстанции.

  • Газовый баллочик, фото из архива
    ЧП в школе

    В бакинской школе один из учеников распылил газ из баллончика. В результате девять шестиклассников оказались в больнице.

  • Бриллиант Розовая звезда
    Самое дорогое

    Гражданин Армении пытался в своих штанах незаконно провезти через таможню бриллианты общим весом 153 карата.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Космическая красота: Млечный путь в объективе
Захват с воды и воздуха
Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом
Нарушения ПДД в Абхазии
Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia