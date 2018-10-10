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МВД

МВД Абхазии проверяет сообщение о минировании Абхазского драмтеатра

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Сообщение о минировании здания Абхазского государственного драмтеатра имени Самсона Чанба поступило в МВД около 18:00 10 октября.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. На телефон доверия МВД поступило сообщение о минировании здания Абхазского драмтеатра, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии.

"Незамедлительно на место выехали службы МВД, МЧС, всех профильных ведомств. В настоящее время ведется проверка, до ее окончания о деталях говорить преждевременно, мы должны убедиться в безопасности", — отметили в МВД.

Драмтеатр, а также улицы Лакоба и Пушкина, оцеплены сотрудниками милиции для обеспечения зоны безопасности, экипажи патрульно-постовая служба контролируют проход к набережной, подчеркнули в пресс-службе ведомства.



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